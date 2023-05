Jobben med hjulskift er ikke ferdig når sommerdekkene er på bilen. Etter noen mil er det viktig å etterstramme boltene.

En fersk undersøkelse fra NAF viser at én av tre nordmenn ikke gjør det.

– Vi merker en økning i antall biler som trenger berging etter å ha mistet hjul på grunn av løse hjulbolter de første ukene etter hver hjulskiftsesong. Løsner hjulet kan det føre til store skader på din egen bil, men ikke minst kan et løst hjul skape farlige situasjoner i trafikken, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF – og understreker:

– Når én av tre ikke gjør det, utgjør det om lag 850.000 biler der boltene kan utgjøre en trafikkfare.

Etterstram etter 50 kilometer

Etter at du har skiftet hjul på bilen eller andre har gjort det for deg, er det lurt å følge litt med. Det er mulig å oppdage løse hjulbolter før hjulet faller av i fart.

Etter rundt 50 kilometer er det viktig å etterstramme hjulboltene. Foto: NTB

– Hører du ulyder fra hjulene bør du stoppe så snart du kan for å sjekke om boltene sitter som de skal. Derfor er det lurt å ha et hjulkryss eller en momentnøkkel liggende i bilen for å stramme til om det trengs, råder Sødal.

NAF anbefaler at du etterstrammer hjulboltene etter å ha kjørt rundt 50 kilometer etter hjulskiftet. Dette gjelder både om du selv har gjort det eller et dekkverksted har gjort det for deg.

– Belastningen kjøringen gir kan gjøre at boltene er litt for løst skrudd fast etter at du har kjørt noen mil. Derfor er det viktig å etterstramme, sier Sødal, i en pressemelding.

Kan knekke

Det er ikke bare å stramme til så hardt du klarer. Hjulene på en bil skal være festet med det som kalles riktig moment. Det er derfor lurt å kjøpe en momentstav for å etterstramme hjulboltene på bilen. Riktig moment finner du i instruksjonsboka til bilen din.

– Strammes boltene for hardt kan de knekke. Det er like ille som at hjulboltene løsner og du får en dyr reparasjon på kjøpet. Så stram til med riktig moment. Da er du trygg på at hjulene sitter som de skal, sier Sødal.

Her er NAFs fem tips for etterstramming av hjulbolter Etterstram etter 50 kilometer.

Bruk momentnøkkel slik at boltene trekkes til med rett kraft.

Ikke stram boltene for hardt.

Stram boltene i et “stjernemønster” eller i for av et kryss om bilen har fire hjulbolter.

Rett tiltrekningsmoment finner du i bilens instruksjonsbok.

