Klar advarsel: Ikke kjør som foreldrene dine

Etter flere år med nedgang, ble det rekord i antall oppkjøringer her til lands i fjor. Tallet endte på 157.970 oppkjøringer, 79 prosent av disse ble bestått.

Nå er det høysesong for øvelseskjøring.

– Ferske sjåfører bør i hvert fall ikke kopiere kjørestilen til uoppmerksomme foreldre.

Det sier Therese Hofstad-Nielsen, som er skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Hun mener øvelseskjøringen er en god anledning til at foreldre reflekterer over egen atferd og uvaner i trafikken.

Fire av ti uhell

– Vi må unngå at våre verste uvaner går i arv til yngre generasjoner. Vi vet at altfor mange bruker mobilen under kjøring, og det stjeler oppmerksomhet fra selve bilkjøringen. Tenk over hvordan du selv kjører både teknisk og i trafikken, og la mobilen ligge under kjøring, også når du sitter som ledsager, sier Hofstad-Nielsen.

Fire av ti trafikkuhell skyldes uoppmerksomhet, ifølge Transportøkonomisk institutt.

– Mange skader kunne vært unngått hvis vi konsentrerte oss bedre bak rattet. Du skal ikke se lenge på mobilen eller en skjerm i bilen før du skjener ut av eget kjørefelt eller mister reaksjonstiden du trenger for å håndtere en hendelse. Trafikkbildet endrer seg raskt, og derfor er det viktig å fokusere kun på bilkjøringen, sier skadeforebyggeren, i en pressemelding.

Gammelt førerkort? Det kan koste deg 5.000 kroner

Mobilen må vekk

MENGDETRENING: Privat øvelseskjøring kan være gull verdt når man skal ta førerkort. Men det er samtidig viktig å ikke tillegge seg uvaner her. Foto: NTB

Tall fra Finans Norge viser at det i fjor var rekordmange bilskader. Totalt ble det meldt inn over en million sammenstøt med biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy.

Det er ledsager som er ansvarlig fører av bilen under øvelseskjøringen. Den viktigste oppgaven er å gi råd og veiledning til eleven underveis.

– Ledsager skal hjelpe eleven med å holde blikket på veien. Det betyr at mobilen må vekk! Og til elever med uoppmerksomme foreldre bak rattet: ikke gjør som mor og far, oppfordrer Hofstad-Nielsen.

Kvinnen tok over 150 førerprøver – så begynte noen å lure

De viktigste reglene for øvelseskjøring: Husk at du som øvelseskjører må ha tatt trafikalt grunnkurs før kjøringen starter. Det kan du ta på en trafikkskole fra du har fylt 15 år.

Du som gir opplæring, må ha fylt 25 år og hatt førerkortet sammenhengende de siste fem årene.

Når du øvelseskjører, trenger du ikke å registrere at bilen skal kjøres av en ung fører. Det er den som sitter i passasjersetet og gir opplæring som per definisjon er fører av bilen ved øvelseskjøring. Dermed er det ingen høyere egenandel eller større avkortning på erstatningen enn vanlig, hvis det skulle skje noe.

Den helt grunnleggende opplæringen kan også en trafikkskole hjelpe til med. Det kan være en fordel å ta en kjøretime med en trafikkskole, hvor ledsageren kan være med og få tips og bli trygg.

Du kan lese mer om lover og regler rundt øvelseskjøring hos Statens Vegvesen.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.