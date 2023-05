Vil dumpe «hemmelig» Ferrari-samling – nå er eieren avslørt

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



FERRARI: Har du aldri hørt om den svenske bilsamlingen «Aurora Collection»?

Fortvil ikke.

Det hadde ikke vi heller, selv om vi har fulgt det svenske klassiske bilmarkedet generelt og Ferrari-markedet spesielt relativt tett de seneste 40 årene.

Speedometeret viser bare 26 kjørte kilometer på denne oppsiktsvekkende Ferrari Monza SP1 fra 2019. Det er en av de aller første av denne typen som kommer på det åpne markedet, og estimatet ligger på 2,5 - 3,0 millioner euro. Foto: RM Sotheby's

Gedigen overraskelse

Derfor dukker de 12 heftige Ferrari-ene og to meget eksklusive Mercedes-er opp som en overraskelse for de aller fleste, for ingen av bilene har vært å se i offentlighet på utstillinger eller andre arrangementer.

– Ingen aning, var det ærlige og kontante svaret fra vår gode svenske kontakt sentralt i det svenske sportsbilmiljøet da vi spurte om han kjente til bilene.

At de eksklusive Ferrari-modellene har blitt håndtert så diskret fra innkjøp frem til nå er ganske så bemerkelsesverdig. Nærmest som et forsinket påskemysterium som lengter etter å løses. Vi tar saken.

Denne 1956 Ferrari 500 TR Spider ble kjøpt til Sverige av Tore Bjurström i 1957 og racet både i Sverige og Finland til starten av 1960-tallet. Etter å ha stått i mange år, ble den solgt til Frankrike og brukt i historisk racing til 2011 da den ble kjøpt tilbake til Sverige. Estimat: 4,0 - 4,5 millioner euro. Foto: RM Sotheby's

Diskresjon en selvfølge

Selve navnet «Aurora Collection» er neppe et spor. Det er sannsynligvis skapt i anledning av auksjonen. Dette er blitt en klar trend ettersom flere personlige samlinger kommer ut på markedet, og samlerne er langt mer diskrete enn tidligere.

Tidligere var de langt mer stolte av og åpne om sine samlinger, som fikk navnet etter dem selv når de kom på markedet. Nå er det oftere et nykomponert navn som skal virke fengende.

Å kontakte RM Sotheby’s-kontaktene våre er helt uaktuelt. Selv om de selvsagt vet, er deres diskresjon minst like selvsagt.

250 GT SWB Berlinetta er blant de mest ettertraktede Ferrari-modellene, med dertil hørende priser. Denne ble solgt ny i USA og har inngått i samlingen siden 2009. Estimat: 7,5 - 8,5 millioner euro. Foto: RM Sotheby's

Uten minstepriser

Hva «Aurora» skal henspeile på vet vi ikke, det kan jo være nordlyset, men det er heller ikke så farlig. Det «viktige» er at bilene nå kommer på markedet, og de skal selges, uten minstepriser.

Det vitner om enten stor selvtillit på at markedet er der til å svelge unna de dyreste av de 12 Ferrari-ene til markedskorrekte priser, eller et akutt behov for mer likvide midler enn gamle og nye biler. Hva det er i dette tilfellet vet vi ikke, men det er ikke småpenger vi snakker om.

Der det ble stort oppstyr like før påske om Røkkes salg av et par Ford-er til rundt 20 millioner kroner, snakker vi her 15-gangeren den verdien, med dyreste objekt med en forventning opp mot 100 millioner kroner alene. Dette er en samler fra øverste hylle. En ekte doldis.

Pininfarina feiret 80-årsjubileum i 2010 med å bygge 80 eksemplarer av Ferrari SA Aperta. Denne ble klar i 2011 og har bare 209 kilometer på telleren. Estimat: 1,0 - 1,4 millioner euro. Foto: RM Sotheby's

Stort spenn

Som regel har Ferrari-samlere på dette nivået en favorittepoke eller type biler. Her spenner det imidlertid fra en 1956 500 TR Spider racerbil, via perlen 250 GT SWB Berlinetta fra 1961 og et par 1960-talls 275 helt opp til en 2011 SA Aperta og 2019 Monza SP1. De sistnevnte sannsynligvis kjøpt nye fra fabrikken, men du kan ikke bare ringe de og spørre om navn på kjøper.

Alt i samlingens sammensetning tyder på at det er en entusiast som har samlet lenge. Og svaret på det finner vi i en liten passus i beskrivelsen av den nydelige 1973 Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider: «This example is remarkable for having been acquired new by the consignor».

Det er lite som slår linjene til en 275 GTB/4, ikke minst når karosseriet er kledd i en så lekker, lys sandfarge. Estimat: 2,7 - 3,2 millioner euro. Foto: RM Sotheby's

Djevelen i detaljene

Da gjelder det «bare» å finne ut hvem Ferrari leverte den til for 50 år siden.

Vi vet hvem vi kan kontakte. Marcel Massini i Sveits. Verdens fremste ekspert på klassiske Ferrarier og sentral i flere av de tyngste Ferrari-transaksjonene i markedet.

Sannsynligvis er han allerede involvert i dokumentasjonen av historien til disse bilene frem mot selve auksjonen 20. mai.

Dermed er han bundet av de samme konfidensialitetsregler som de RM-ansatte. Og du spør ikke en du vet har taushetsplikt.

Vi får prøve å legge puslespillet selv med de brikkene vi har fått i RM Sotheby’s pressemelding.

Anders Philipson har flere Ferrari med lav kilometerstand, som denne 1986 Testarossa med bare 3.420 kjørte kilometer. Estimat: 150.000 – 200.000 euro. Foto: RM Sotheby's

Ledetråden

Vi er ikke helt inne i den nye ChatGPT-verden som skal gi svar på alle spørsmål. Ikke tror vi den hadde funnet eieren heller, men vi har våre forum og kilder på nett som kanskje kan sette sammen noen flere biter i puslespillet.

En sjekk på de eldste og mest verdifulle bilene, 1956 500 TR Spider og 1961 250 GT SWB Berlinetta, gir ingen gode svar via chassisnumrene på våre søk. Bare at de tilsynelatende er ervervet av samleren i 2011 og 2009.

Det later til at det er den nydelige, brune metallic Daytona Spideren med kun vel

6.000 kjørte kilometer på 50 år som er nøkkelen til å finne den anonyme svenske eieren bak «Aurora Collection». Den han kjøpte som ny.

Etter noen flere søk med chassisnummer 17055 dukker den opp, den 113. av de 122 bygde eksemplarene av akkurat denne modellen: «Sold new through Weber of Geneva to Anders Philipson, CH, 3. April 1974». Gåten er løst!

Enhver bilauksjon med respekt for seg selv har en Mercedes-Benz 300 SL på plakaten, og det skulle ikke forundre oss om denne ble solgt ny av Philipsons Bil. Estimat: 1,2 - 1,5 millioner euro. Foto: RM Sotheby's

Mercedes-Benz-arving

Anders Philipson, eller «Aje» som han kalles blant venner (deriblant Kong Carl Gustaf), ble født tidlig i 1943. Han er eldste barn av grunnleggeren av Philipsons Bil AB i Stockholm, Gunnar Philipson.

Et bilimperium som blant annet ble Sveriges første generalagent for Mercedes-Benz allerede i 1931. Da faren døde i 1970 etterlot han seg en enorm formue som holdt både til hans 34 år yngre kone og de tre barna.

Den ble bare bygd 53 Mercedes-Benz 300 Sc Roadster mellom 1955 og 1958, og med en 3-liters rekkesekser på vel 170 hestekrefter byr denne på gode langtursegenskaper. Estimat: 600.000 – 800.000 euro. Foto: RM Sotheby's

Litt av denne arven ble altså brukt på denne Daytona Spideren. Siden har det ballet på seg med både biler, koner og skilsmisser (tre av hver) og barn (ni stykker).

Med en helt fersk skilsmisse – og ni arvinger som nok er mer interessert i penger enn å kjøre og vedlikeholde en Ferrari Testarossa – er det nok en tid for alt for den nå 80 år gamle Philipson.

I salget inngår også to virkelige Mercedes-Benz-perler fra storhetstiden som importør, en 1955 300 SL og en 1956 300 Sc Roadster.