Parkeringsskader er et stort og dyrt problem her til lands. Disse skadene skaper ergrelser og frustrasjon hos dem det går ut over, ikke minst i de mange tilfellene der den som har påført skaden stikker av uten å legge igjen navn og nummer.

Det oppstår også situasjoner der sjåfører krangler så busta fyker om hvem som skulle stoppet for hvem inne på parkeringsplasser og i P-hus.

Du har vikeplikt

– Det er ofte krangling og uenighet om vikeplikt inne på parkeringsplassen når det skjer et uhell. Noen ganger er temperaturen svært høy, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Som hovedregel har du vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre når du er inne på parkeringsområdet.

– Du har også vikeplikt for andre kjøretøy når du starter opp bilen din og begynner å kjøre. Dette er det nok en del som ikke er klar over, sier Clementz.

Nå kan det skje noe med altfor trange parkeringsplasser

Ryggekamera er nå vanlig i nesten alle nye biler. Dette er et veldig smart hjelpemiddel, blant annet på parkeringsplasser.

Får skylden når du rygger

Antallet ryggeulykker øker også:

– Ved rygging skal du utvise særlig aktsomhet. I prinsippet vil du nesten uansett få skylden når du rygger. Hvis du ikke har god nok oversikt, står det i trafikkreglene at du må få hjelp av andre til å dirigere deg og få overblikk bakover. I dag har mange biler ryggekameraer og sensorer, men uansett hvor gode disse er, vil du som sjåfør alltid ha ansvaret, sier Clementz, i en pressemelding.

Oslo-folk med høy inntekt er parkeringsverstingene

Det kan være smart å rygge inn når du skal parkere. Men langt fra alle gjør det... Foto: broom

Best å rygge inn

Men rygging er likevel lurt, når du gjør det på riktig tidspunkt, mener If:

– Å rygge inn i parkeringsfeltet er smart, og noe vi anbefaler. Da har du god oversikt når du skal kjøre bilen ut igjen, sier Clementz.

– Å kjøre rundt på P-plass eller parkeringshus trenger like stor konsentrasjon og oppmerksomhet som når du er på motorveien. Selv om skadene og bulkene ofte er små, er det som regel bare et lite øyeblikks uoppmerksomhet som skal til, sier kommunikasjonssjefen i If.

Beslagla Ferrari: Nå har den blitt politibil

(Artikkelen er først publisert av Broom)