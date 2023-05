Elbilene har gått sin seiersgang på det norske bilmarkedet i flere år. Ingen kjøper flere elektriske biler i forhold til folketallet, enn oss nordmenn.

Her snakker vi personbiler. For varebiler har det gått tregere å få i gang det elektriske skiftet.

For å bidra til fortgang her, innførte det statlige støtteorganet ENOVA en ordning tilbake i 2019: Inntil 50.000 kroner i støtte, basert på bilens motorytelse, og 5.000 kroner for lader. Dette har blitt sett på som svært viktig for å få aktørene i denne bransjen til å velge elektrisk.

Kutter støtten

Tidligere i dag ble det imidlertid kjent at ENOVA avvikler kjøpsstøtten for elektriske varebiler og biogasskjøretøy som bestilles etter 31. mai 2023.

Elbilforeningen, Bilimportørenes Landsforening og Norges Bilbransjeforbund har nå sendt ut en pressemelding der de stiller seg svært undrende til beslutningen.

TIDLIG UTE: Det har tatt tid å få fart på salget av elektriske varebiler. Her presenterte Posten den første kinesiske el-varebilen i Norge, tilbake i 2017 Foto: NTB Foto: broom

Forverre utviklingen

Ubegripelig, og et stort tilbakeslag for overgangen til nullutslipp, mener bransje- og forbrukerorganisasjonene.

– At ENOVA velger å avvikle all støtte til elektrifiseringen av varebilmarkedet er stikk i strid med regjeringens signaler om utslippskutt fra veitrafikken, sier Ida Krag i Bilimportørenes Landsforening, Unni Berge i Elbilforeningen og Knut Marin Breivik i Norges Bilbransjeforbund.

De legger til:

– Hittil i år er el-andelen blant de lette varebilene bare på 26,3 prosent. Den har gått ned så langt i 2023, sammenlignet med 2022. Å kutte i støtten nå, vil kunne forverre utviklingen ytterligere. Det er ingen mulighet om å nå Stortingets mål om at det kun skal selges utslippsfrie lette varebiler i 2025, uten støtteordninger.

Jobben ikke gjort

For personbiler og lette varebiler har Stortinget vedtatt det såkalte «2025-målet», en målsetting om at nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025. Målet gjelder for varebiler opptil 1.761 kilo, mens de tyngre varebilene (opptil 3.500 kilo) skal være helt utslippsfrie i 2030.

– Men det er fortsatt slik at et stort flertall ikke velger utslippsfritt. Da er ikke jobben gjort, sier Unni Berge som er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

ENOVA har primært som oppgave å bidra til såkalt markedsintroduksjon for utslippsfrie alternativer. For transportbransjen er nullutslippsteknologiene i stor grad introdusert på markedet allerede, men har både merkostnad i innkjøp og bruksulemper for virksomhetene.

TOK TID: Nissan var tidlig ute da de kom med elektriske NV200 tilbake i 2014. Men det skulle ta tid før salget av elektriske varebiler begynte å løsne. Foto: broom

Går ikke uten støtte

– På personbilene har vi kommet langt med elektrifisering, men nyttetransporten henger etter. Fremover har vi store muligheter for en hurtig overgang til nullutslipp for nyttekjøretøy, sier Berge.

Bilbransjen mener en slik overgang ikke går uten incentiver.

– Det grønne skiftet krever ordninger som gjør at nullutslippsalternativene lønner seg for virksomhetene. Bransjen vil gjerne levere kjøretøyene som får fart på overgangen til nullutslipp på veiene. Vi må samtidig ha respekt for at virksomhetene som skal investere i nye kjøretøy trenger forutsigbarhet for kostnadene. De politiske vedtakene må følges opp med virkemidler, sier Krag i Bilimportørenes Landsforening og Breivik i Norges Bilbransjeforbund.

