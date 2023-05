I forrige uke sprakk nyheten: I all hemmelighet har det blitt utviklet en helt ny elbil ved den gamle Saab-fabrikken i Trollhättan. Bak dette står NEVS (National Electric Vehicle Sweden), selskapet som i sin tid kjøpte konkursboet til Saab.

NEVS har kommet langt med prosjektet og har bygget seks prototyper av bilen som heter Emily, likevel er det helt åpent om bilen noen gang kommer i produksjon.

18 måneder igjen

NEVS har nemlig store problemer. Kassen er tom, 320 av selskapets 340 ansatte har måttet gå. Driften er satt på hold og nå er siste mulighet at en annen bilprodusent kommer inn og tar over Emily-prosjektet.

De siste dagene har det også kommet ut flere detaljer om bilen. Den skal være rundt 18 måneder fra ferdigstillelse. Prototypene er kjørbare, de mangler bare kollisjonsputer og nødbremssystemer for å være komplette.

Startet med opptur

NEVS har brukt en batteripakke på 52 kWt her, mens produksjonsklar bil etter planen skulle ha et batteri på hele 175 kWt. Det skulle gi rekord-rekkevidde, på opptil 100 mil. Batteripakker på 140 kWt og 105 kWt skal også være planlagt.

FERDIG: Slik ser interiøret ut, her er det tydelig at NEVS har kommet langt. Skjermoppsettet er likt det vi finner i mange elbiler nå. Foto: Plint.

Emily er utstyrt med fire motorer, som er plassert ute i hvert sitt hjul. Akkurat den løsningen har også flere andre bilprodusenter jobbet med.

Emily-prosjektet ble startet i 2019. Da hadde NEVS akkurat blitt kjøpt opp av det kinesiske gigantkonsernet Evergrande. I starten ga det NEVS en voldsom opptur. Evergrande åpnet pengesekken og signaliserte at de ville investere milliarder i Trollhättan.

Vil noen ta over?

De gode tidene varte imidlertid ikke så lenge. I 2021 ble det kjent at Evergrande hadde store økonomiske problemer og hadde kuttet pengestrømmen til NEVS. De forsøkte også å selge selskapet, uten hell.

Nå er det helt klart at NEVS ikke vil få pengene som skal til for å gjøre bilen klar for produksjon. Det vil kreve store investeringer og betydelig risiko. Spørsmålet er da om det er attraktivt og interessant for noen andre å ta over.

Flest nedturer

OPTIMISME: Her ruller første NEVS av samlebåndet på den tidligere Saab-fabrikken. Da var optimismen stor i Trollhättan.

Det er uklart hvor mye av teknologien NEVS har utviklet selv, og hvor mye som er kjøpt inn/lånt. Men for etablerte bilprodusenter er det sjelden veldig attraktivt å overta noe som er utviklet av andre. Da må det i så fall være noe som er unikt og spesielt attraktivt. Har Emily det? Svaret er nok mest sannsynlig nei.

Helt siden de tok over Saab, har NEVS-driften vært preget av opp- og nedturer, flest av de siste. Når de heller ikke lyktes denne gangen, spørs det om ikke dette er det siste comebackforsøket vi får se i Trollhättan.

