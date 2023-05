Hvor bra fungerer egentlig batteripakken på en elbil etter noen år? Det er et spørsmål mange som er ute etter brukt elbil stiller seg. Forståelig nok.

Se batteri-video her

For om det verste skulle skje – at batteriet går i stykker og må skiftes, er dette ofte svært kostbart. Beløpet kan fort komme opp i flere hundre tusen kroner.

Svekket batteri gir også mindre rekkevidde. Derfor er det viktig å vite tilstanden her.

Som menigmann er det slett ikke så lett å kontrollere eller sjekke dette selv. Men én elbil har en genial funksjon som løser eventuelle batteri-bekymringer for deg. Nemlig Nissan Leaf.

Les også: Flere billige elbiler gjør det bedre enn de dyre merkene

Gir trygghet og forutsigbarhet

Leaf er med god margin, Norges mest vanlige elbil. Den finnes i to generasjoner og det finnes over 1.500 eksemplarer til salgs i Norge nå. Prisene starter på rundt 30.000 kroner for de billigste og modellen er populær som bruktbil. Da er det smart å vite at du selv veldig enkelt kan sjekke tilstanden på batteripakken. Det tar bare noen sekunder og du må kunne telle til tolv. Verre er det ikke.

Vi skjønner ikke hvorfor ingen andre har gjort det samme som Nissan. Det ville helt klart skapt mer trygghet og forutsigbarhet for de som skal kjøpe brukt elbil. Det er ikke så få de neste årene.

Video: Se vår bruktbil-test av nettopp Nissan Leaf her

(Artikkelen er først publisert av Broom)