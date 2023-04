Derfor bør disse skiftes regelmessig

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny! Jeg er veldig fornøyd med min Mitsubishi Pajero fra 2007. Den har tjent meg vel i mange år.

Jeg lurer på om lyspærer blir svakere med årene? Tenker da på pærer i frontlyktene, er det noe poeng å bytte disse, selv om de virker?

Eller er det bare å innse at synet blir dårligere med årene og at en LED-planke, eller ekstralys, er tingen? Mvh. Jo.

Benny svarer:

Heisann, Jo. At du er fornøyd med en Mitsubishi Pajero er lett å forstå. Dette er veldig gode biler.

Å se godt i mørket er veldig viktig, men det er flere ting som spiller inn på hvor godt lyset egentlig er. Selvfølgelig er lyspærene viktige. Alle lyspærer svekkes noe over tid så om de er noen år gamle, er det neppe hverken synd eller skam å bytte disse.

Å kjøre bil i mørket med dårlig lys kan være et slit.

SVEKKES: Alle lyspærer svekkes noe over tid, så å bytte de ut etter noen år er ikke feil.

Du sier ikke noe om hvilke lamper du har på din bil, om det er xenon, halogen eller noe annet. Er det xenon, kan pærene fort koste noen hundrelapper stykket. Begynner xenonpærene å få blå-lilla lys, er det et tegn på at de snart ryker og lyser dårligere. Bytte gjerne tennere og ballast-motstand i samme slengen.

Men det er også andre ting som kan påvirke dette. Slik som spenningsfall fram til selve pæren. Det er mange kontakter underveis som kan gjøre at spenningen fram til pæren dropper. Dette måles ganske enkelt med et voltmeter. For å sikre full spenning, kan man også koble opp releer ganske enkelt.

På noen biler blir også lykteglassene matte. Det svekker lyset mer enn man skulle tro. Matte lykteglass kan ganske enkelt poleres opp

Ekstralys

For de av oss som begynner å bli voksne, svekkes nattesynet med årene. Slik er det bare.

Uavhengig av hva årsaken måtte være, om du har en opplevelse av at du ser dårligere, kan det være en ja takk, begge deler. Både nye pærer og garantert full spenning fram til disse. Om du føler at du trenger bedre fjernlys, er ikke ekstralys dumt.

En Pajero blir ikke mindre barsk med en godkjent bøyle med to solide ekstralykter på. Jeg personlig hadde nok heller valgt det enn en LED-bar. Men akkurat det er jo smak og behag. Det viktigste er tross alt å se godt.

Ønsker deg uansett lykke til med bedre lys på bilen.

