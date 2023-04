MARBELLA, SPANIA: På 1970- og 80-tallet stod Grand Sport Einsprizung for Opels heftigste versjoner av Commodore og Monza med innsprøyting. Nå står GSe for Grand Sport electric og er de heftigste hybridversjonene av Astra, Astra Sports Tourer og Grandland.

Flere hel- og delelektriske modeller vil følge etter med det samme navnet på vei mot elektrifiseringen, som skal være total for Opel fra 2028.

225 hestekrefter i de to Astra-versjonene gjør riktignok ikke bilene veldig heftige, men småsøsknene med 180 hester er slappere. Grandland med GSe-navn har de samme ytelsene som før med sine 300, men nyter godt av de mange andre oppdateringene GSe-modellene har fått.

Commodore GSE i flere versjoner fra 1970-tallet var Opels toppmodeller. Foto: Opel

To- og firehjulsdrift

Det er fortsatt en firesylindret 1,6-liters rekkefirer med turbo i stedet for innsprøytning som nå har fått 180 hestekrefter og en elmotor på 110 som driver forhjulene i Astra med en systemeffekt på 225 hester.

Bensinmotoren i Grandland yter 200 hestekrefter på forhjulene mens elmotorene på henholdsvis 110 og 113 foran og bak gir systemeffekten på 300.

Det betyr samtidig kontinuerlig firehjulsdrift med de fordelene det medfører, både med og uten bensinmotoren i aktivitet.

LED-kjørelysene og hovedlyktene er integrert i den sorte fronten som går fra side til side. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Girkassen er en åttetrinns automatkasse som oppfører seg slik du ønsker avhengig av oppsett og kjørestil, samtidig som du kan overstyre den via hendlene på rattet.

Det er ikke bare motorene som er blitt oppgradert, da såkalte FSB (Frequency Selective Damping) støtdemperne fra Koni har en ekstra ventil som åpnes og lukkes avhengig av påkjenningene for å gi en fastere opplevelse når det kreves.

Bilene er fortsatt ikke sportsbilstive, men de takler aktiv kjøring relativt godt. GSe-modellene har fått litt strammere styring og er samtidig senket 10 millimeter for et lavere tyngdepunkt som også er positivt for kjøreegenskapene.

Grandland er den SUV-inspirerte Opel-modellen med firehjulstrekk som med GSe-logo har fått en del sportslig utstyr. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Forskjeller

Nå er det samtidig forskjeller på Astra med fem dører, stasjonsvognen og den høyreiste Grandland. Stasjonsvognen har litt lengre akselavstand og betydelig større bagasjerom, mens Grandland har økt bakkeklaring, høyere sittestilling og firehjulsdrift.

Firehjulsdriften betyr at akselerasjonen kuttes med rundt et sekund til 6,1, forutsatt at du har satt bilen i «Sport» eller «AWD». I «Electric» og «Hybrid» kan du nemlig kjøre elektrisk i inntil 66 kilometer på en meget god dag. Da bruker bensinmotoren litt tid på å starte opp og koble inn forhjulene for å bidra til akselerasjonen eller fremkommeligheten på glatt underlag.

Høyden gjør dessuten at Grandland nødvendigvis beveger seg mer fra side til side ved kjøring i svinger. Dette påvirker veigrepet og kjøreegenskapene i negativ retning, men så kjøpte du neppe en Grandland for å fleske rundt på landeveien. Selv om GSe-logoen på bakluken og i setene røper at bilen er blitt tøffere.

Den vanlige Astra-modellen har kortere akselavstand, mindre bagasjerom og føles mer sportslig enn stasjonsvognen Sports Tourer. Foto: Opel

Treghet

I Astra og Astra Sport Tourer er elmotoren koblet til girkassen og forhjulene, men det tar litt tid her også hvis du skal haste forbi sinkene under elektrisk drift i «Electric» eller «Hybrid». Batteriet er dessuten litt mindre, men den elektriske rekkevidden er nesten like lang på grunn av den mer aerodynamiske fasongen.

Du kan kjøre i inntil 135 kilometer i timen på strøm og bilen er relativt slapp med kjøreprogrammet i «Electric» eller «Hybrid». Vipper du bryteren opp i «Sport» og starter bensinmotoren føles det imidlertid ut som om bilen ønsker mer aktiv kjøring, noe den da også takler bedre. Det kan lønne seg å gire ned med hendlene på rattet inn i svingene, så mister du ingen tid på nedgiring når du egentlig ønsker deg raskest mulig ut av dem.

Berøringsskjermen fungerer bedre enn i Opels franske Stellantis-søsken med en del hurtigknapper og eget panel for klima. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Stabilitet

Foruten den økte akselavstanden er bakvinduet lenger fra deg i stasjonsvognen, noe som gir både en visuell og faktisk opplevelse av at bilen er mer stabil rett frem, men også lettere bak hvis du presser på maksimalt gjennom svingene. ESP-systemet er blitt mer liberalt, men holder deg godt i ørene uansett.

Setene holder deg samtidig bedre fast, da det ikke bare er en GSe-logo og en gul stripe på dem, men de har også fått bedre sidestøtte, tilt, uttrekkbar pute og er trukket med kunstskinn og alcantara. Førersetet er samtidig elektrisk i Astra og manuelt med en litt eldre utforming og færre justeringsmuligheter i Grandland. Teleskopratt gir uansett en god sittestilling.

Førermiljøet i Astra fremstår brukervennlig og moderne med mye myke materialer, men også en del plast. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Eldre bil

Eldre beskriver også førermiljøet i Grandland, som er av en annen årgang enn det i Astra. Instrumentpanelet er riktignok digitalt og nytt, men skjermen i midtkonsollen, girspaken og en del av funksjonsvelgerne kommer fra Opels utdøende lager, mens Astra har fått deler fra sine franske søsken i Stellantis-systemet.

Det betyr en mer helhetlig utforming av instrumentpanel og berøringsskjerm, men ikke en fysisk knapp for den irriterende filskiftassistenten slik Grandland har. Betjeningen av funksjonene i instrumentpanelet er også enklere med Opels lille hjul på blinklysspaken, mens fartsholder, radio og stemmestyring betjenes fra rattet på alle tre.

Bagasjerommet i Astra GSE Sports Tourer er på 516 liter og hele 1.553 med bakseteryggen lagt ned. Foto: Opel

Hardplast

Alle bilene har dessuten en del hardplast på dørene og nedover i bilen, sammen med noe alcantara, kunstskinn, polstret plast og designpaneler i dekorative materialer. Baksetene i Astra er forbeholdt to voksne i dype posisjoner samt en litt mindre på en pute i midten. Grandland har et flatere sete som passer bedre til tre store, også fordi takhøyden er meget god.

Skiluke gjennom den 60/40-delte bakseteryggen er også praktisk, men ikke så praktisk som den tredelte ryggen i Astra-modellene. Bagasjerommene avhenger også av modell med henholdsvis 352/1.268, 516/1.533 og 390/1.528 liter i Grandland, med enda mer reell plass i Sports Tourer og Grandland hvis du fyller opp til taket.

Bilene har det meste du forventer av komfort- og sikkerhetsutstyr i en moderne bil, med head-up display, velfungerende navigasjon, fint stereoanlegg og kameraer rund baut for trygg manøvrering og parkering.

Økte avgifter fra nyttår påvirker også GSe-modellene i negativ retning, men prisene er langt fra avskrekkende i dagens marked med en forventet pris på 530.000 kroner for en fullspekket Astra GSe. Sports Tourer vil trolig koste 30.000 kroner mer, mens Grandland GSe med flere hester og firehjulstrekk vil trolig koste rundt 200.000 kroner mer.

NØKKELINFO: Opel Astra GSe Motor: 1,6 liter R4 T + elmotor HK/kW/Nm: 225/165/360 0-100 km/t: 7,5 sekunder Toppfart: 235 km/t Egenvekt uten fører: 1.703 kg L/B/H: 437/186/144 cm Forbruk: 0,12 l/mil CO2-utslipp: 26 g/km Batterikapasitet: 12,4 kWh Elektrisk rekkevidde: 62 km Bagasjerom: 352/1.268 liter Tilhenger: 1.400 kg Prisanslag: 530.000 kroner Pluss: Design

Seter

Allsidighet Minus: Interiørplast

Litt myk

Utdøende rase Design: Kontrastfull i sort og hvit, harmoniske proporsjoner, særegen front og tøffe felger. Førermiljø: Låner litt fra Stellantis, stram utforming, brukervennlig og noe hardplast. Kjøreegenskaper: Mer komfortabel enn sportslig, men allsidig og velkjørende ved normal bruk. Ytelser: Tregere enn elbiler flest, men rask nok til alle praktiske forhold. Plass: Romslig og praktisk kompaktbil, mens stasjonsvognen har mye plass. Mye for pengene: Avgiftene rammer hardere og hardere, men er den stor nok får du nok. Konklusjon 7: En vanlig bil er blitt litt tøffere og litt kjappere til litt høyere pris.

Denne biltesten ble først publisert i Finansavisen Motor.