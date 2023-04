Ny svensk elbil: Utviklet i all hemmelighet

Tolv år etter at Saab gikk konkurs, har det kommet ut bilder av bilen som på mange måter kunne tatt opp arven etter den tradisjonsrike svenske bilprodusenten.

NEVS Emily heter bilen. Den har blitt utviklet i all hemmelighet på den gamle Saab-fabrikken. Jobben startet sent i 2019 og rundt 350 ingeniører har vært engasjert, mange av dem med fortid i Saab.

Seks eksemplarer skal ha blitt bygget. Vi snakker sporty, elektrisk sedan, med diger batteripakke som skal gi rekkevidde helt opp mot 100 mil. Og ekstra interessant: Bilen har fire motorer, som er plassert ute i hvert sitt hjul.

Sagt opp nesten alle

FERDIG: Slik ser interiøret ut, her er det tydelig at NEVS har kommet langt. Skjermoppsettet er likt det vi finner i mange elbiler nå. Foto: Plint.

Så det negative: Mye tyder på at denne bilen neppe kommer i produksjon. For som så mye annet som har skjedd etter Saab-konkursen: Dette har ikke gått på skinner.

At prosjektet nå har blitt kjent, skyldes at NEVS har måttet si opp nesten samtlige ansatte og sette driften sin på hold. Reklamebyrået Plint i Trollhättan var hyret inn for å følge utviklingen av bilen, de har nå publisert bilder og flere videoer av den.

Ukjent for de fleste

Ifølge svenske medier forsøker NEVS å selge hele Emily-prosjektet. Det er neppe en veldig enkel jobb. Det er uklart hvor mye av teknologien NEVS har utviklet selv, og hvor mye som er kjøpt inn/lånt av andre. Men for etablerte bilprodusenter er det sjelden veldig attraktivt å overta noe som er utviklet av andre. Da må det i så fall være noe som er unikt og spesielt attraktivt.

Da de kjøpte konkursboet til Saab var NEVSukjent for de fleste. Men ambisjonene var store: De skulle gjenåpne fabrikken i Trollhättan og gi Saab et nytt liv. Det var bare ett stort problem: NEVS manglet pengene som skulle til for å lykkes.

OPTIMISME: Her ruller første NEVS av samlebåndet på den tidligere Saab-fabrikken. Da var optimismen stor i Trollhättan.

Skikkelig opptur

Det gikk ikke lenge før de mistet retten til å bruke Saab-navnet. En litt oppfrisket versjon av gamle 9-3 har blitt solgt i Kina, da som NEVS. Men dette tok aldri av.

I 2019 fikk imidlertid NEVS en skikkelig opptur. Da ble de kjøpt opp av det kinesiske gigantkonsernet Evergrande, som signaliserte at de ville investere store summer i selskapet. Alt tyder på at det er penger herfra som har blitt brukt til å utvikle Emily.

Polestar har flyttet inn

TIDLIG: Vi i Broom fikk et unikt møte med en elektrisk prototype på Saab 9-3 tilbake i 2014. Da var de tidlig ute, men prosjektet rant dessverre bort i sanden.

Optimismen varte imidlertid ikke så lenge. I 2021 ble det kjent at Evergrande hadde store økonomiske problemer og hadde kuttet pengestrømmen til NEVS. De forsøkte også å selge selskapet, uten hell.

Siste nytt fra Trollhättan nå er at Polestar har tatt over en del av den gamle Saab-fabrikken. At noen øvrig bilproduksjon vil komme i gang der, er det lite som tyder på.

