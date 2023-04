Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Ladbare hybriders popularitet i Norge fortsetter å rase. Så langt i år er salget ned med hele 63 prosent, og det er ingen grunn til å tro på bedring. Nordmenn vil ha elbil nå. Det er det du skal bry deg om.

For Citroën i Norge er det uheldig – spesielt med tanke på hvor god denne bilen faktisk er.

Citroën C5 X ser ut som noe fra Frankrike – ikke Kina eller Tyskland. Det er en god egenskap. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Hva er egentlig dette?

Citroën C5 X er den lekrere broren til SUV-en C5 Aircross. Bak har C5 X en mer coupeaktig avslutning, men bakkeklaring og en dose offroadpreg opprettholdes i passe mengde. Foran ligner C5 X på C4, som forøvrig fås i elektrisk utgave.

I Norge selges C5 X kun som ladbar hybrid der en turboladet bensinfirer på 180 hestekrefter hjelpes av en elektrisk motor på 110 hestekrefter.

Den såkalte systemeffekten, som åpenbart ikke er summen av disse tallene, er satt til ganske solide 225 hestekrefter – nok til å få deg opp i 100 på 7,9 sekunder.

Det tallet er kanskje ikke så imponerende sammenlignet med nordmenns foretrukne elbiler i denne prisklassen, men det holder.

Citroën C5 X ser ganske barsk ut, men den har snodig nok ikke firehjulsdrift. Foto: Håkon Sæbø/ Finansavisen

Stellantis-barn

Citroën C5 X koster fra 511.000 kroner, men du vil aller helst fleske til med den såkalte «Shine Pack» som gir en startpris på 556.000 kroner.

Ignorerer du de strenge stemmene som vil ha deg inn i en elbil, og heller går for denne ladbare hybriden, skal det vise seg at du likevel får ganske mye for pengene.

For ikke bare er Citroën C5 X elegant på utsiden. Den har et interiør der designen faktisk gir mening. Her er det ikke kastet sammen noe ræl i håp om at du er dum nok til å ikke tenke kritisk.

Med et mylder av kinesiske elbiler som skamløst låner designelementer fra forskjellige konkurrenter, og rører det sammen til en udefinert designsammensurium, er det godt å se at franskmennene designer etter egne ønsker.

Som et resultat av Stellantis-maskineriet med ekstremt mange bilmerker i samme selskap, må det nødvendigvis lure seg inn noen elementer fra Peugeot og Opel, og du legger merke til dem i midtkonsollen. Knapper og girvelger er ikke noe unikt for denne bilen, men det fungerer godt og har en tilfredsstillende taktilitet ved seg.

Også infotainmentsystemet er godkjent, men det kunne vært kjappere.

Citroën C5 X er ikke ekstrem på noen måter, men 225 hestekrefter oppleves som tilstrekkelig, bilens øvrige karakter tatt i betraktning. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Understellslykke

Førsteinntrykket er trivelig, men det er ute på veien du må erkjenne Citroëns bilkompetanse.

Sett C5 X i Komfort-modus og nyt det Citroën kaller «Active Progressive Hydraulic Cushion», et støtdempersystem der et kamera i frontruten gir informasjon som hjelper med å justere fjæringen for maksimal komfort.

Og hvilken behagelig tur det blir, spesielt om du sammenligner med understellet elbilene i denne prisklassen har.

Over fartshumper duver du elegant. På motorvei nesten svever bilen som en Audi A8.

Med et understell justert mot det komfortable, blir det etter hvert også åpenbart at Citroën C5 X ikke er en bil for dem som liker å ta svingene fort.

Styringen vil minne deg på dette, for den matcher understellet ved å være en anelse bedøvet.

Setene har ornamentikk som gjør bilen mer karakterfull. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Elektrisk rekkevidde

Snarere enn å lete frem de mest svingete veier der bilen utfordres, vil du i en Citroën C5 X rette snuten mot hytta. Lenge før du kommer deg dit vil naturligvis den lagrede energien i hybridbatteriet være fortært (gitt at du i det hele tatt gadd å lade den opp før avreise), for det loves en rekkevidde på inntil 63 kilometer.

På uvanlig glatt føre og med noen travle turer til Holmenkollen klarte testbilen i underkant av 40 kilometer, som ikke er videre imponerende.

Den generelle erfaringen med ladbare hybrider er imidlertid at rekkevidden bedres betydelig når temperaturen stiger og snøen smelter.

Fysiske knapper i en bil er ingen selvfølge, men du får det hos Citroën. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fyll opp tanken

Å skulle anbefale en ladbar hybrid, nå som elbiltilbudet i Norge virkelig begynner å bugne, er vanskelig. Det kan argumenteres med at ladbare hybrider vil miste sin verdi på bruktmarkedet, i takt med at aktualiteten forsvinner fullstendig.

Samtidig er det logisk å tenke at det nok vil være en etterspørsel etter biler der du ikke tvinges til å lade. Smeltes slike antagelser sammen med det faktum at hybridsalget generelt er på vei til å avta fullstendig, kan det bety at en knapphet kan oppstå før etterspørselen forsvinner i sin helhet.

«Girspaken» er den samme som i en Opel eller Peugeot, men er det egentlig så farlig? Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Slik sett er det kanskje ikke så dumt å kjøpe en ladbar hybrid nå, lade den og kjøre utslippsfritt i byen med god samvittighet. Når fjellet kaller kan du med litt mindre god samvittighet fylle opp tanken og dure i vei uten lade- og rekkeviddeangst.

Hva som er riktig for deg, vet du best selv, men om du besnæres av luksusen det innebærer å ikke være avhengig av ladeoperatører, utetemperatur og elbilens state of charge, bør du kanskje gi Citroën C5 X en sjanse?