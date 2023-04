Gikk tom for bensin i tunnel – mistet førerkortet

Å gå tom for bensin eller diesel kan være frustrerende nok i seg selv. Men for en 60-årig bilist som lørdag ettermiddag gikk tom for bensin i Nøstvettunnelen på E6 sør for Oslo, gikk det fort fra vondt til verre.

Bilen hadde hestehenger på slep og ble stående i en av kjørebanenen inne i tunnelen, skriver lokalavisen Ås Avis som var først ute med nyheten.

Å stoppe inne i en sterkt trafikkert tunnel kan få skumle konsekvenser. Det gjorde det da også her:

Beslagla førerkortet

– Det kom en bil bakfra som ikke rakk å stoppe for ekvipasjen, og bilen kjørte inn i hengeren bakfra. Sammenstøtet førte til at enkelte gjenstander havnet i veibanene, slik at tunnelen måtte stenges tre kvarter for opprydding. Vi tok beslag i førerkortet med paragraf 3 som begrunnelse, sier Gisle Sveen som er operasjonsleder i Politi Øst, til Ås Avis.

I Vegtrafikklovens paragraf 3 heter det blant annet dette:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.



Les også: Så langt kan du kjøre når lampen begynner å lyse

Ikke i seg selv straffbart

Det er i seg selv ikke straffbart å kjøre tom for bensin, diesel eller strøm. Men hvis dette får konsekvenser for øvrig trafikk, for eksempel at det hindrer fremkommeligheten, kommer paragraf 3 til bruk.

Normalt sett vil man kunne kjøre til siden og plassere bilen i veikanten, da skal det også mye til for at det blir noen straffereaksjon.

Artikkelen er først publisert av broom.no.