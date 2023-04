Når du skal kjøpe nye dekk til bilen, er det to ting du oppdager veldig fort. Det ene er at prisforskjellene på dekk er enorme. Av sommerdekk kan du få merker som koster ned til rundt 500 kroner per dekk for den mest brukte dekkdimensjonen her i landet: 205/55 R 16. Eller du kan velge et premiumdekk fra en anerkjent og tradisjonsrik produsent til fire-fem ganger den prisen.

Det andre er det kjempestore utvalget.

– Selvfølgelig er det da forskjell også på kvaliteten, fastslår dekkspesialisten Kjell Magne Aalbergsjø, seniorrådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Dekkekspert vil avlive gammel myte

Sliter ekstra raskt

– Ikke minst for landets mange nye elbileiere er dette en aktuell problemstilling. Elbiler er generelt mye tyngre enn fossile biler, og store dekkdimensjoner er svært vanlig. Samtidig er dette råsterke biler med høyt dreiemoment, noe som i seg selv stiller høyere krav til dekkene. Det er ingen tvil om at elbiler sliter dekk ekstra raskt, noe som ikke minst merkes godt i byer med mange rundkjøringer, sier Aalbergsjø.

Norge byr generelt på krevende kjøreforhold. Temperaturen kan variere sterkt, også i sommerhalvåret. Det kan være mye nedbør og vi har også mye dårlig vei. Alt dette byr på utfordringer for dekkene.

NAF: Altfor mange kjører rundt på gamle dekk

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er store prisforskjeller på dekk - men stor er også forskjellen i kvalitet, fastslår Kjell Magne Aalbergsjø. Foto: Privat

700 - 800 kroner pr. tomme

– Altfor ofte får bilselgere kunder til å gå opp på dekkdimensjon, og så får kunden en skikkelig smell når tiden for dekkskifte kommer. Tommelfingerregelen er at hver tomme i diameter koster 700 – 800 kroner ekstra pr. dekk på prisen.

– Ganget med fire, blir det fort penger av det, og følgen er at mange kjøper det billigste de kan komme over av dekk i sin dimensjon – åpenbart uten tanker på hva det har av betydning for levetid og sikkerhet, sier Aalbergsjø.

Dette bør du vite før du kjøper nye dekk

Moderat

– Er utseende og lav pris viktigere enn sikkerhet?

– Det kan mange ganger se slik ut. Folk kjøper de råeste bilene i vilden sky, men når det trengs nye dekk, velger de det billigste av det billige – dekk som ikke har noe i Norge å gjøre, legger Aalbergsjø til.

Selv kjører han også elbil, en BMW i4 M50, og er moderat med dekkstørrelsene.

Nei, dette må du ikke gjøre

Eneste kontakt med underlaget

– Ja, jeg kjører nok gjerne 18 tommer om sommeren, men går i alle fall ned til 17 tommer for vinterdekkene så langt dette er mulig. Jeg foretrekker også litt høyere profil, noe som øker fjæringen i dekket. Personlig synes jeg det er mye bedre å kjøre på 225/55 enn 245/45, sier han videre, og legger til at han uansett velger dekk fra kjente produsenter som har levert kvalitet over tid.

– Ja, dekkene utgjør den eneste kontakten bilen har med underlaget. Da bør disse fire håndflatene være best mulig rustet til å håndtere både våte og tørre veier, fastslår han.

Dekkskift: Slik gjør eksperten det

(Denne saken ble først publisert på Broom.no).