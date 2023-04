Tesla med rente-krig på billån

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



TESLA: Med prisdumpingen i januar har Tesla virkelig fått sving på salget. Mens resten av norsk bilbransje nærmest står som statister, har Tesla klart å skaffe seg total dominans her til lands.

Så langt i år har den amerikanske elbilprodusenten registrert flere biler enn Toyota, Volkswagen og Volvo tilsammen, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Tesla står alene for nesten en tredjedel av hele nybilmarkedet i Norge.

Tesla reduserer prisen på Model Y Performance med nærmere 25.000 kroner og lanserer rentekampanje. Ford tilbyr rente på 0,25 prosent på elbilen Mustang. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Rentegrep med krav

Det var spesielt mars i år som virkelig satte fart på registreringen, med hele 7.445 biler, hovedsakelig av typen Model Y og Model 3. Med første kvartal nå bak oss er det knyttet mye spenning til bilsalget i andre kvartal, og det ser ikke ut til at Tesla er ferdig med sine prisknep.

Nå lanserer selskapet en ny rentekampanje i Norge som kan gjøre Tesla til salgsvinner også i andre kvartal. På de mest populære modellene, 3 og Y, tilbys det 1,99 prosent rente i tre år. «Deretter flytende nominell produktrente i fem år, for tiden 4,79 prosent», skriver Tesla på sine sider. Det var bilbransjenettstedet Bilnytt.no som først meldte om dette.

På Teslas hjemmesider opplyses det imidlertid at rentesatsen på 1,99 prosent kun gjelder for kjøretøy som er registrert og levert innen 30. juni 2023. Tesla krever med andre ord at bilene må registreres innen andre kvartal for at kundene skal få den lave renten.

Dette tyder på at Tesla sikter seg inn på kvartalsvis storsalg og nye innhugg i markedet.

Setter prisen både opp og ned

Bilnytt.no skriver at «rentekampanjen er i praksis en ny "kamuflert" prisjustering på Norges mest solgte bilmodell».

Bransjenettstedet har samtidig fanget opp at prisen på Tesla Model Y Long Range er skrudd opp med 10.000 kroner, mens modellen Y Performance er senket med nærmere 25.000 kroner.

Tesla fyller etter sigende opp med lagerbiler, og det ventes store leveringer til norske havner de kommende ukene. I tillegg til den kraftige prisjusteringen i januar, har Tesla tidligere gått ut med tilbud om gratis lading i 5.000 kilometer, for å få nordmenn til å kaste seg over bilene.

Selv når salget går så det suser i Norge, er Tesla ordknappe:

– Er dere fornøyd med salget, og hvordan ser dere for dere at det blir i de neste kvartalene?

– Ingen kommentar, svarer Tesla.

Konkurrentene kommer etter

Det er forøvrig ikke bare Tesla som forsøker å vekke kjøpelysten i Norge. Mange importører og forhandlere opplever et tregt nybilsalg så langt i år, etter en forrykende innspurt i 2022 med rekordregistrering i desember.

Blant de mest aggressive er Ford, som tilbyr 0,25 prosent fastrente i tre år og fem års service inkludert. Tilbudet gjelder modellen Mustang Mach-E med bakhjulsdrift, og i likhet med Tesla er tilbudet kun gyldig til og med andre kvartal i år.