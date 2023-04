Selger sa han ikke tjente penger på bilen – det straffet seg

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Til den siste kategorien hører klageren som kjøpte en 2001-modell Toyota Rav4 av en annen privatperson våren 2020 for 37.500 kroner.

Bilen var kjørt ca. 200.000 kilometer, og ifølge selgeren var dette en bil som var «topp» relatert til de kriterier klageren hadde satt for bilkjøpet sitt. Det skulle snart vise seg at dette ikke stemte særlig bra...

Ny tank

Allerede dagen etter kjøpet av bilen, oppdaget klageren en lekkasje fra bensintanken, og reklamerte sporenstreks til innklagde – som påtok seg å reparere dette. Klageren oppdaget imidlertid at det fortsatt lakk bensin fra bensintanken etter denne reparasjonen, og fortsatt var det lekkasje etter enda et reparasjonsforsøk.

Klageren fikk da bilen sjekket av NAF. Denne undersøkelsen bekreftet bensinlekkasjen, og bemerket spesielt at bensintanken hadde vært forsøkt tettet med silikon, at det var hull i eksosanlegget og rust på bremseskivene. Bilens kilometerstand var da 205.958, og regningen fra NAF kom på 2.990 kroner.

Hos et lokalt verksted fikk klageren tilbud om ny drivstofftank ferdig skiftet til kr. 11.900,-, men endte med å få gjort både skifte av tank og reparasjon av eksosanlegget hos et annet verksted for 5.000 kroner.

Krevde 21.784 kroner

Tidlige årganger av Toyota Rav4 kom både i 3- og 5-dørs utgaver. Foto: Toyota

Klageren mente også at hun hadde betalt mer for bilen enn hva som hadde vært avtalt. Innklagde hadde nemlig opplyst til klageren at «han hadde prutet prisen på bilen ned til kr. 37.500,-, og at han selv ikke tok fortjeneste på salget av bilen til henne.» I ettertid hadde imidlertid klageren kontaktet tidligere eier av bilen, som opplyste at innklagde hadde kjøpt bilen av ham for kr. 30.000,-.

Av fremlagt SMS- og epost-korrespondanse fremgikk det at det siste stemte, og klageren ønsket både å få tilbakebetalt differansen på kr. 7.500,- og utgiftene hun hadde hatt i forbindelse med lekkasjen i bensintanken, med i alt kr. 21.784,-. I tillegg krevde klageren forsinkelsesrenter.

Intet hørt

Under sakens gang har innklagde ikke besvart henvendelser hverken fra Forbrukerrådet eller Forbrukerklageutvalget, eller gitt noen uttalelse i saken.

«Dersom motparten ikke innen den fastsatte fristen har gitt uttalelse i saken, og det ikke er grunn til å tro at unnlatelsen skyldes gyldig fravær, kan saken avgjøres på grunnlag av klagerens saksfremstilling, med mindre denne strider mot vitterlige kjensgjerninger,» skriver Forbrukerklageutvalget i sin oppsummering av saken.

Det ble erstatning

En av de gode sidene med bilen er at den passet inn overalt. Foto: Toyota

Utvalget fastslår deretter at lekkasjen på bensintanken ved leveringen av bilen var en mangel – og at det i tillegg utgjorde en mangel at bilen ble solgt med fortjeneste, til tross for at det motsatte var blitt lovet av innklagde: «Utvalget legger til grunn at forutsetning for avtalen var at innklagde ikke skulle ha fortjeneste ved salget, og har tilbakeholdt opplysninger om differansen mellom det han. selv betalte og det som ble avtalt kontraktssum.

At bilen ble solgt med fortjeneste utgjør dermed en mangel... Utvalget finner at klageren kan tilkjennes prisavslag på kr. 7.500,-» heter det videre, før utvalget konkluderer med et enstemmig vedtak om et samlet erstatningsbeløp på kr. 21.784,-, med tillegg av forsinkelsesrenter.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

(Denne saken ble først publisert på Broom.no).