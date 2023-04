Du kan kjøpe til halv pris – men det er ikke så lurt

Det er tid for sommerdekk – og for mange betyr dette at nye dekk må kjøpes inn. Dekkmarkedet er stort og uoversiktlig, og det kan være vanskelig å ta et valg blant hundrevis av alternativer for en bileier uten spesiell kompetanse på dekk.

For mange blir prisen et viktig argument, og i dag finnes det sommerdekk til priser fra noen få hundrelapper til 2.000 – 2.500 kroner eller mer for en vanlig dimensjon som 205/55 R 16. Når dette skal ganges med fire, kan forskjellen i kostnad for et komplett sett sommerdekk bli flere tusen kroner. Prisforskjellene er rett og slett enorme!

Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten

Har ingen ting her å gjøre

– Det er også enorme kvalitetsforskjeller mellom billigdekk og dekk fra kjente produsenter som for eksempel Continental, Michelin, Nokian og flere andre tradisjonsrike merker, fastslår dekkspesialisten Kjell Magne Aalbergsjø, seniorrådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Markedet oversvømmes av en masse billigdekk fra Kina og India som har til felles at de har ingen ting å gjøre under norske forhold, legger han til.

Testet 50 dekk

Continental er en av de store dekkprodusentene, og bruker mye penger på testing og utvikling. Foto: Continental

Han får støtte av tyske ADAC – de tilsvarer NAF i Norge - som i sitt femtiende år med dekktesting har testet nettopp 50 forskjellige dekk, i samarbeid med den danske søster-organisasjonen FDM.

Denne testen avslørte nettopp store forskjeller mellom topp og bunn. Bare ti av de testede dekkene var så gode at de ble anbefalt. Resten var enten middelmådige - eller så dårlige at bileiere ble frarådet å kjøpe dem.

De ti dekkene som ble anbefalt kommer nettopp fra velkjente og tradisjonsrike dekkprodusenter.

Nei, nye dekk behøver ikke å være nye

Velger kjente merker

– Hva er det som gjør at de billige dekkene er så dårlige?

– Det blir tatt snarveier, ofte fordi det mangler penger til forskning og utvikling. Resultatet blir deretter. Det skumle med billigdekk, er at de ser ut som alle andre dekk. Dekkene er sorte og runde, og man kan ikke se utenpå om kvaliteten er høy eller lav. Idag er det vanskeligere enn noen gang, fordi produsenter på toppen av alt annet stjeler mønster fra hverandre. Jeg vil definitivt holde meg til kjente merker når nye dekk skal kjøpes, sier Aalbergsjø bestemt.

Lavprisdekk

– Hva er mest skummelt med de billigste og dårligste dekkene?

– Kvalitetsforskjellen mellom de billigste dekkene og premiumdekk fra de største og mest kjente produsentene er enorm, sier Kjell Magne Aalbergsjø. Foto: Privat

– Sikkerheten er uten tvil den største faren med invasjonen av ukjente og billige dekkmerker. I en gitt situasjon kan forskjellen på et godt dekk og et dårlig dekk være forskjellen på liv eller død. Dette kan ha med for eksempel dårlige våtegenskaper, manglende stabilitet og mindre god stammeoppbygging å gjøre, sier han.

– Likevel selges det mengder av de aller billigste dekkene?

– Ja, og alt er selvsagt ikke nødvendigvis elendig. Merker som fortsatt er lite kjent i Norge, som Maxis, Kumho og Hankook startet også på markedet som typiske lavprisdekk med dårlig kvalitet, men har i dag kvalitetsdekk som er godkjent av bilprodusenter.

Dette bør du vite før du kjøper nye dekk

Europeisk som gjaldt

– At så mange kjøper billigdekk i dag, tror jeg har å gjøre med at vi generelt er blitt mindre kritiske til nye ting. Husk bare hvor lang tid de japanske bilmerkene brukte på å overbevise markedet om at kvaliteten var meget god – og se hvordan vi omfavner ukjente kinesiske merker i dag!

– For femti år siden var det bare europeisk som gjaldt, vi skulle ikke engang kjøpe japanske dekk av så god kvalitet som Bridgestone og Yokohama – men se nå!

Liten punktering gjør at du kanskje må bytte alle fire dekkene

Våtegenskapene viktigere

– Hvordan skal en vanlig forbruker kunne orientere seg i det uoversiktlige dekkmarkedet?

– Jeg ville holde meg til etablerte dekkmerker. Dekktestene i media gir også mye god veiledning, blant annet om forskjeller på viktige egenskaper. Det siste kan man så bruke til å prioritere valg i forhold til egne kjøreforhold.

– Hvilke egenskaper er viktigst?

– Om sommeren er det først og fremst bremseegenskapene. Men utviklingen av vær og klima gjør at våtegenskapene også blir stadig viktigere, ettersom risikoen for vannplaning ser ut til å øke.

Vinterstid er bremsing på snø og is mest kritisk. Men også her spiller klimautviklingen en rolle, fordi vi får mer kjøring i slaps og sørpe, noe som stiller krav til dekkets dreneringsegenskaper, sier Kjell Magne Aalbergsjø til slutt.

Dekkskift: Slik gjør eksperten det

Denne saken ble først publisert på Broom.no.