Dersom du må bytte til nye sommerdekk nå, bør du være forberedt på et prissjokk. Bare i løpet av det siste året har gjennomsnittsprisen på sommerdekk økt med 35 prosent, viser en oversikt fra prissammenligningstjenesten Prisguiden.

Oversikten viser dessuten at antallet nordmenn som handlet utstyr og tilbehør til bilen på nett har økt markant i første kvartal 2023.

– Mange meldte om økte priser i forbindelse med omleggingen til vinterdekk sist høst. Vår statistikk viser at mye av den samme prisøkningen også har kommet på sommerdekk. Når vi sammenligner fjorårets priser på sommerdekk, ser vi at de samme dekkene har blitt markant dyrere, sier prisekspert i den Klarna-eide prissammenligningstjenesten, Erik Andreassen-Perez.

Testet 50 sommerdekk - bare ti blir anbefalt

Øker fortsatt

– Mens snittprisen per sommerdekk hos Prisguiden i mars 2022 var 1.280 kroner, var gjennomsnittsprisen på det samme dekket 1.724 kroner i mars i år – en økning på nesten 35 prosent.

– Ifølge Klarnas prissammenligningstjeneste har prisen på 8 av de 10 mest søkte sommerdekk og sommerdekkdimensjonene gått opp siden starten av februar. Den gjennomsnittlige prisøkningen på de 200 mest populære sommerdekkvariantene hos Prisguiden i denne perioden har vært på 5,9 prosent.

Kjøpte nye sommerdekk - så ble bileieren veldig i tvil

Alt er dyrere

– Hvorfor har prisstigningen på dekk vært så kraftig?

Broom retter spørsmålet til dekkspesialisten Kjell Magne Aalbergsjø, seniorrådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Alle råvarepriser har økt til dels betydelig. Samtidig har alle russiske fabrikker stanset opp, slik at tilgangen på dekk er kraftig redusert. Dette gjelder også sommerdekk, selv om det tradisjonelt er mest vinterdekk som produseres i Russland, sier Aalbergsjø.

– Dyrere råvarer og redusert produksjonskapasitet gjør selvsagt store utslag – og på toppen av dette kommer effekten av den spesielle energisituasjonen vi nå har, med høye oljepriser og manglende tilgang på russisk gass, sier han videre.

Netthandler mer

Klarna gjør hvert kvartal en global undersøkelse i 17 store vestlige markeder der handlevaner og preferanser undersøkes. I første kvartal i 2023 oppga 33 prosent flere nordmenn enn i samme periode i fjor, hele 16 prosent, at de hadde handlet bildeler eller andre bilprodukter på nett i løpet av den siste måneden.

Dette er også blant de kategoriene hvor litt flere oppgir at de handler på nett enn de har handlet i fysisk butikk. 15 prosent nordmenn oppga at de i løpet av den siste måneden hadde netthandlet bildeler eller annet biltilbehør i fysiske butikker.

Dette er farligere enn slitte sommerdekk

Flere enn normalt

– Det er helt åpenbart at stadig nye kategorier og grupper i økende grad tar i bruk netthandel – nå også innenfor bildeler og biltilbehør. Veksten blir enda mer interessant fordi vi i deler av perioden vi sammenligner med i fjor, også var i en pandemi som begrenset bruken av vanlig fysisk butikk – og flere enn normalt brukte nettet, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Laveste pris

Ifølge den rykende ferske kvartalsundersøkelsen til Klarna er det nettopp lavere priser (78 %) og muligheten for prissammenligning (79 %) flest nordmenn trekker frem som de store fordelene med netthandel – sammenlignet med fysisk butikk.

– Med de økte levekostnadene mange opplever om dagen, vil nok flere sammenligne priser. I våre undersøkelser oppgir 6 av 10 at dette er noe de gjør oftere nå enn for et år siden. Med de økte prisene på et nødvendighetsgode som trygge sommerdekk til bilen er, vil nok kampen om kundene bli ekstra tøff i år, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Ny test: Advarer mot å kjøpe disse sommerdekkene

Dyrere og dyrere

Dette er prisutviklingen på noen bilprodukter hos Klarna Prisguiden det siste året (prisdata mars 2022 og mars 2023):

Batterilader til bil (+49 %)

Sommerdekk (+35 %)

Bilvask (+10 %)

Bilradio (+10 %)

Ladekabel til elbil (+ 5 %)

Bilstol (+3 %)

Bilbelysning: (-2 %)

Du må ikke skifte til vinterdekk - men en ting er viktig å sjekke

(Artikkelen er først publisert av Broom)