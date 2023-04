(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor).



BILTEST: Bilsalget i Norge har alltid vært preget av avgiftspolitikken, hvor alt fra «lastebiler», minibusser og kombibiler til dieselmotorer, hybridløsninger og elbiler har vært vinnerne.

Porsche 924 fant et lite smutthull som varebil, Geländewagen med ti seter ble 1980-tallets Børstraktor mens Chevrolet Suburban som lett lastebil mistet popularitet da fartssperren ble innført.

Det er nærliggende å tenke på bibelteksten «Gjør døren høy, gjør porten vid» når du åpner bakdørene på Ford e-Transit. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ekte gigant

Chrysler Voyager var rundt årtusenskiftet populær som såkalt kombibil med fem seter, et gigantisk bagasjerom og beskjedne avgifter.

Gigantisk er imidlertid en sannhet med modifikasjoner om du sammenligner med den nye elbilen Ford e-Transit med fem seter og et enormt bagasjerom. Lengden, bredden og ikke minst høyden røper at dette er en virkelig gigant og når du åpner dørene får du det bekreftet.

Først må du ta sats og hoppe opp de to trinnene til fører- eller passasjersetet gjennom de to frontdørene. Du kan også gjøre den samme øvelsen gjennom skyvedøren på høyre side og ta plass i et av de tre baksetene med virkelig god plass både i bredden og høyden.

Instrumentpanelet er enkelt med få funksjoner. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Full ståhøyde

Alternativt kan du spasere fra forsetene og mellom dem til baksetene, uten fare for å stange hodet i taket. Da bør du bare vippe opp armlenene som gir deg storbilfølelsen på første rad. Der er sittestillingen høy og oppreist uten de aller beste justeringsmulighetene.

Du har også et enkelt førermiljø rundt deg med mye plast, et digitalt instrumentpanel med noen valgmuligheter og en berøringsskjerm som gir deg det du trenger, men ikke så mye mer. Et stereoanlegg gir deg nyheter og musikk, men ikke de store lydopplevelsene. Skinnsetene er for så vidt komfortable og stuerommene utallige både høyt og lavt, men varme i rattet vil savnes på kalde dager.

Du sitter høyt i seter med armlener og god plass både rundt deg og over deg. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Rekkeviddeangst

Kaldt vær er dessuten en uvenn av det 68 kWh store batteriet i bilen, som har en WLTP-rekkevidde på 286 kilometer. I en håndfull kuldegrader og mye kjøring på motorvei viste imidlertid batterinivået og gjettometeret at du ikke kan forvente mer enn 160 kilometer før rekkeviddeangsten tar overhånd.

Dette til tross for at fartssperren på den C1-registrerte varebilen hindrer deg i å kjøre fortere enn 94 kilometer i timen. Akselerasjonen, ytelsene og kjøreegenskapene bør likevel holde til normal bruk da du ikke kjøper denne bilen fordi du er glad i å kjøre bil, men fordi du har noen spesielle krav, ønsker og behov. På motorveien blir du en sinke i forholdt til østeuropeiske semitrailere og alle andre med god tid, noe du også bør ha hvis du skal langt.

Berøringsskjermen er ikke veldig moderne, men har navigasjon, stereo, kjøreinformasjon og det meste du trenger underveis. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ingen kjøremaskin

Du blir likevel ikke fristet til å kjøre særlig mye fortere, da kjøreegenskapene står i stil til størrelsen. Med en høyde på 277 centimeter, sidespeil tilsynelatende hentet fra Versailles og en vekt på 2720 kilo kommer Geländewagen til sammenligning gunstig ut når det gjelder aerodynamikk. Å kjøre Atlanterhavsveien når sydvesten herjer blir trolig også en utfordring, men størrelsen har flere fordeler.

Når du åpner de vertikaldelte bakdørene får du igjen assosiasjoner til Versailles. Ikke på grunn av alt gull og glitteret, men størrelsen og høyden på lasterommet. Har du én ektefelle, to bikkjer, tre barn, fire kofferter, fem sykler og ti par ski behøver du aldri bekymre deg. Er du materialforvalter for idrettslaget eller hjelpsom flyttevenn blir du garantert populær, og savner du oppbevaringsplass er dine sorger forbi.

Noe kunstskinn på ratt og seter er det, men førermiljøet domineres av plast og litt kjedelig utforming. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Funksjon, ikke form

Designet på bilen levner heller ingen tvil om at funksjon er viktigere enn form og det er størrelsen som dominerer utseendet, ikke den store grillen, elegante lyktene og detaljeløse fremtoningen.

NØKKELINFO: Ford e-Transit L3 Trend 425 Drivlinje: Elmotor, RWD HK/kW/Nm: 269/198/430 0-100 km/t: Nei Fartssperre: 90 km/t Vekt: 2.720 kg L/B/H: 670/212/277 cm Batteri (netto): 68 kWh Rekkevidde WLTP: 286 km Ladekapasitet: 115 kw Tilhengervekt: 0 kg Bagasjerom: 7.300 liter Pris: 677.900 kr Pluss: Plass

Plass

Plass Minus: Rekkevidde

Fartssperre

Hardplast Design: Høy varebil med noen vinduer, blå grill og lykter som bryter opp. Førermiljø: Høyt og oversiktlig, men enkelt med mye plast. Kjøreegenskaper: Høy stor og tung bil som er komfortabel og best rolig og rett frem. Ytelser: Grei ut av lyskrysset, men deretter går det tregt til toppfarten på 90 km/t Plass: Egen klasse. Mye for pengene: Ikke på rekkevidde og interiør, men best pr. kubikkmeter og seteplass. Konklusjon: 4 - For profesjonelle og de med ekstreme plassbehov er den super, ellers ikke.

Nå er det i praksis profesjonelle brukere som vil ha behov for denne bilen, og da vil den kunne bidra meget godt. Skal du ha med fem arbeidsfolk og alt deres utstyr, enten de er rørleggere, elektrikere, gartnere eller anleggsarbeidere er Ford e-Transit et godt valg. For de som er omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelser på grunn av nyttelasten på over 3500 kilo, er fartsskriver lovpålagt, men det er av akademisk karakter på grunn av rekkevidden.

Prisen på 647.328 inkludert assistentpakke, digitalt speil og 230 volts strømuttak er ikke gunstig målt i rekkevidde og kjøreegenskaper, men når det kommer til plass tør vi kåre Ford e-Transit til Årets bil 2023.