Bilvask ble for populær – nå har de kuttet kraftig

Abonnement på bilvask hos Circle K er det mange som har benyttet seg av. Muligheten for å vaske bilen opptil 30 ganger på én måned for en gunstig pris fristet sterkt for alle som gjerne vil bli sett med ren og pen bil, som for eksempel TV 2-fotografen som sendte mail til Broom nylig:

– Jeg har fått melding om en dramatisk endring i Circle Ks bilvaskabonnement. Nå kutter de fra 30 ned til åtte bilvask i måneden til samme pris, så her er det virkelig en endring, sier han til Broom.

Les også: Dette gjør du aller best hjemme på gårdsplassen

Fra 30 vask – til åtte

– Jeg kjøpte abonnement for noen dager siden, og valgte et alternativ som kostet 579 kroner for inntil 30 vask i løpet av 30 dager. Dette var en svært god pris, nesten for godt til å være sant – men den blir ikke fullt så fordelaktig lenger med åtte vask i stedet for 30, sier han.

I meldingen fra Circle K står det å lese:

«Endring av vilkår for bilvaskabonnement. Fra 15. mai 2023 blir vilkårene for bilvaskabonnementet endret til maksimalt 8 vask per 30 dagers periode».

Veldig mange tar en skikkelig vårvask av bilen – og mange liker å holde den ren. Da kan abonnementsordninger være smart. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Innskrenkning

«Dersom du ikke ønsker å fortsette med abonnementet på disse betingelsene, må du selv si opp avtalen før fornyelsesdatoen, dvs før siste abonnementsdag for perioden. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice via lenken under. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til bilvasken på Circle K», melder kunden.

Broom kontaktet Circle K for å få en forklaring på den kraftige innskrenkningen i antall vask for samme pris.

Les også: Dette kan faktisk være en liten miljøbombe





For privatbilister

– Ja, fra 15. mai reduseres antall vask i våre bilvaskabonnement fra 30 til 8, svarer Anders Hagen, kategorisjef bilvask i Circle K Norge.

– Hva er bakgrunnen for dette?

– Bakgrunnen for denne endringen er en kjempesuksess på antall abonnenter, men dette har skapt til dels store kapasitetsutfordringer på mange stasjoner. Køene foran vaskehallene ble meget lange i for eksempel februar.

– I tillegg er våre vaskeabonnement og priser beregnet for privatbiler, slik det står i brukervilkårene. Vi har dessverre sett at noen firma har kjøpt abonnement, men de har en helt annen vaskefrekvens enn en privat bilist, legger Hagen til.

Mange sverger fortsatt til å vaske bilen manuelt, selv om bilvaskemaskinene har blitt bedre med årene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere kunder enn forventet

– Betyr dette at bilvask nedprioriteres, eller er det et ønske om å øke andelen stykk-salg?

– Bilvask blir ikke nedprioritert, det er det motsatte som skjer: Circle K satser ytterligere på bilvask, understreker Anders Hagen.

– Endringen vi nå gjør, gjennomføres for å få en god balanse mellom abonnementskunder og de av våre kunder som kjøper én og én bilvask. Da vi lanserte abonnement på bilvask, fikk vi flere kunder enn vi hadde forventet. Det satte vi stor pris på, men det har medført lengre ventetid foran vaskehallen enn tidligere. Derfor måtte vi gjøre noe. For en privatbilist er fortsatt åtte vask pr 30 dager en meget god avtale, og dette dekker mer enn 90 prosent av alle våre kunder, sier Anders Hagen til slutt.

Les også: Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra useriøse aktører



(Denne saken ble først publisert på Broom).