Teslaen trillet til bunns i elv – solgt dagen etter

Dette er en ganske spesiell historie – og den fant sted like utenfor Budapest i Ungarn. Der trillet nemlig en Tesla Model X ut i Donau-elven.

Det tok ikke lang tid før bilen lå på bunnen av elva – med måkevingedørene til baksetene på vidt gap. Kanskje bilens siste desperate forsøk på å holde seg flytende?

Redningstjenesten kom til og fikk slept med seg bilen opp på land. Og med det skulle man tro at historien om akkurat denne Model X-en var over.

Men sånn ble det ikke ...

Liker seg best på land

Tesla har flere ganger vist at bilene deres tåler en god del vann. Men det er likevel ikke til å komme fra at (el)biler liker seg best på land.

Hendelsen vi omtaler her skjedde tilbake i september. Men først nå er bildene og bakgrunnen for historien blitt delt på Reddit.

Hvordan bilen trillet ut i elva er det ingen som vet sikkert. Den var heldigvis tom – slik at ingen ble skadet.

Ble solgt dagen etter

Det som gjør hele hendelsen litt ekstra spesiell, er at bilen ble solgt dagen etter uhellet. Eieren fikk visstnok nærmere 250.000 kroner for sin Model X som forsøkte seg på en lynkort karriere som ubåt.

Hva som gjør at noen punget ut såpass mye penger vet vi ikke.

Men det handler mest trolig om at noen vil forsøke å redde deler. Bilen hadde for øvrig den mørkeblå metallik-lakken og hvitt skinninteriør.

Kostbar

Andre generasjon Model X, som i praksis er prikk lik forgjengeren på utsiden, koster i Norge fra drøyt 1 million kroner, ifølge Teslas norske hjemmeside.

Skal du ha Plaid-utgaven av Model X må du ut med ytterligere 161.000 kroner.

Sistnevnte har 1.020 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på bare 2,6 sekunder.

Men selv ikke den kan kjøres under vann ...

