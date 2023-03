Nesten halvparten er skuffet over én ting med elbilen

Mange norske elbilbileiere har fått erfare at rekkevidde på sommer og vinter kan være to ganske så forskjellige ting.

Det offisielle rekkeviddetallet målt etter WLTP-normen baserer seg på sommertemperaturer. Når temperaturen faller, gjør rekkevidden det samme.

I NAFS Elbilmonitor har nærmere 1.000 elbilister blitt spurt om rekkevidde på vinteren. Hele 45 prosent av elbileierne er skuffet over vinterrekkevidden til elbilen deres.

Bare en del av sannheten

– Det er et altfor høyt tall, og vi mener at dette skyldes at forhandlerne ikke informerer godt nok om bilens vinterrekkevidde, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

Hun får støtte av Thomas Iversen i Forbrukerrådet:

– Det annonseres med lekre bilder av elbiler på snø og en offisiell rekkevidde på 500 kilometer. Det er bare en del av sannheten, når den reelle rekkevidden i kalde temperaturer gjerne reduseres med en fjerdedel, sier han.

Iversen mener at forhandlerne i det minste må informere om den generelle reduksjonen i rekkevidde når det blir kaldt. Han understreker at enkelte merker gjør det mulig å finne ut noe om vinterrekkevidde, og ber resten av bransjen ta lærdom av dem.

– For eksempel vil rekkevidde-kalkulatorer som inkluderer minusgrader gi forbrukerne et mer realistisk inntrykk av hvordan rekkevidden vil slå ut når gradestokken kryper under null, sier Iversen.

NAF slutter seg til kravene.

– Bedre og lettere tilgjengelig informasjon vil gjøre flere trygge på å gå over til elbil, mener Handagard.

SOMMERTALL: De offisielle rekkeviddetallene til elbilene er basert på sommerlige forhold. Men i Norge har vi som kjent også vinter i flere måneder. av året.

Årets utgave av NAFs vintertest med 29 nye elbiler viser at de i gjennomsnitt mister en fjerdedel av rekkevidden under kalde forhold. Tapet av vinterrekkevidde varierer stort, fra fire til over 30 prosent.

I NAFs Elbilmonitor fra januar i år svarer én av fem at de ikke vil kjøpe elbil på grunn av usikkerhet rundt elbilens rekkevidde vinterstid.

Nå mener NAF og Forbrukerrådet at myndighetene bør sette krav om bedre informasjon om vinterrekkevidde.

– Enten man kjøper brukt eller ny elbil er bil noe av det dyreste man kjøper i dag, etter hus og hytte. I det minste må det gå tydelig frem av markedsføringen at bilene får kortere rekkevidde på vinteren, sier Iversen, i en pressemelding.

Tar tid i EU

NAF har lenge fremmet kravet om realistiske tall for vinterrekkevidde overfor bilbransjen. Iversen er enig med NAF i at myndighetene må ta grep hvis bransjen ikke leverer.

GÅR TREGERE: Rekkevidden synker på vinteren, det samme gjør gjerne også ladehastigheten, hvor mye strøm du får på batteriet når du lader. I sum en dårlig kombinasjon for norske elbileiere.

Det finnes i dag ingen standardisert metode for å måle vinterrekkevidde, og det er bransjens største ankepunkt mot å oppgi tall for vinterrekkevidde.

– Elbilmarkedet er overmodent for standardisering, men her tar det tid i EU. I dag er det ikke tillatt å selge dopapir med «opptil 100 meter på rullen», mens det er lov å selge biler til over en halv million kroner med «opptil 500 km rekkevidde». Inntil EU blir ferdig med en standard for å måle vinterrekkevidde bør myndighetene må sette krav om at markedsføringen i det minste må inkludere informasjon om reduksjonen i rekkevidde i kulden, sier Iversen.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.