Låvefunn er et innarbeidet begrep blant bilfolk. Det handler rett og slett om at en bil som ble satt bort for lenge, lenge siden – plutselig dukker opp igjen. Nedstøvet – men «hel».

Elvefunn er langt mer sjelden. Ja, det er strengt tatt ikke noe begrep i det hele tatt. Men det er i alle fall det vi snakker om her.

Bilen du ser bilder av ble stjålet i 2004 – og endte opp i Yadkin-elven i Nord Carolina. Der ble den liggende i 15 år – før den ble fisket opp, igjen i 2019.

Vanligvis ville en slik historie innebære at bilen ble til spiker. Men ikke denne gangen. Dette er nemlig ingen hvilken som helst bil.

Ikon

Kjennere har sett det for lengst, men for de uinnvidde: Dette er en Honda NSX. Et bilikon. Og en slik bil lar man ikke dø, bare fordi den har tatt noen hviletak i bunnen av en elv.

NSX ble en av 90-tallets mest berømte superbiler, etter at den først ble vist fram i 1989, og gikk i salg året etter.

NSX hadde det meste. Et fantastisk chassis, lav vekt takket være utstrakt bruk av aluminium, en svært turtallsvillig VTEC-motor, glimrende oversikt, komfortable seter og et aldeles fabelaktig design.

Dessuten var den driftssikker – på et helt annet nivå enn 99 prosent av alle andre biler segmentet.

En NSX i toppform har 274 hestekrefter, og gjør 0-100 km/t på rundt 5 sekunder. Toppfarten på 260 km/t.

Punger ut

LITT Å TA TAK I: Ny eier kan like gjerne rydde kalenderen for alle aktiviteter i lang tid framover. For denne blir ikke som ny på et øyeblikk. Foto: LSX Salvage

Da bilen ble reddet opp fra grumset i elva, var det strengt tatt ikke mye igjen av den. Noe bildene viser med all tydelighet.

Men da den ble lagt ut for salg på auksjon, sto kjøperne klare, likevel.

Den heldige vinneren av budkrigen måtte ut med rundt 85.000 kroner. Motor1.com har snakket med eieren, som vil være anonym. Men han har i alle fall avslørt at bilen skal restaureres.

Det blir ingen liten jobb.

Begynner på null

Bildene i seg selv viser jo en del av utfordringene som må ryddes opp i. Blant annet sand og grums som har funnet fram over alt.

A-stolpen på passasjersiden har fått en trøkk, det er rust og både motor og all elektronikk er for lengst kjørt.

Mange vil hevde at dette er gått så langt, at det ikke er mulig å redde på en fornuftig måte.

Men heldigvis er det minst én person som er uenig, og som ønsker å få puste liv i den en gang så staselige bilen, igjen. Har han et par donorbiler som kan bidra med deler - og er tidenes mest tålmodige mann - så kan alt skje.

Vi skal følge med på om det dukker opp noen oppdateringer.

Ingen til salgs

Prisene har de siste årene steget – og vil trolig fortsette med det.

LEKKER: Slik så NSX ut da den var ny. Det er få som er uenige om at disse linjene sitter som støpt.

Innimellom dukker det opp en første generasjon NSX på bruktmarkedet i Norge. Men i skrivende stund ligger det ingen slike for salg.

Visste du forresten av Formel 1-ikonet Ayrton Senna var med å utvikle bilen – og at dette i sin tid var den første selvbærende aluminiumsbil?

Kanskje ikke så rart folk gjør nesten hva som helst for at ikke en slik bil skal gå tapt?

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.