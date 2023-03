Full oversikt: Bilene som ikke kan bruke den nye bensintypen

Fra månedsskiftet mars/april kommer en ny bensinkvalitet i drivstoffpumpene rundt på bensinstasjonene i Norge.

Den heter E10, og skal ta bensin enda et skritt i mer miljøvennlig retning. Mens vi hittil har vært vant til å se betegnelsen E5 på 95 oktan-pumpene for «vanlig» bensin, vil disse heretter være merket E10. Dette blir nå det nye hovedproduktet for bensin.

Ikke alle biler kan kjøres på dette drivstoffet. Derfor har også overgangen til E10 normalbensin – 95 oktan med opptil 10 prosent etanol-innblanding – skapt usikkerhet hos mange bileiere. Det tyder mange henvendelser til Broom på.

Komplett liste

«Min 2011 Golf bruker 95 oktan bensin eller E5. Visste ikke at det het det. Kan jeg trygt å bruke E10? Jeg har vel ikke et annet alternativ? Vet du det?» skriver en leser til oss.

Og jo, du kan trygt bruke E10 på din 2011-modell VW Golf.

Men hva med andre bilmerker og årsmodeller? Broom har tatt en titt på den komplette listen fra ACEA over hvilke bensinmodeller som kan bruke E10 – og hvem dette ikke er greit for – både av medlemmenes modeller og andre.

Les også: Ny bensintype tar over - passer ikke alle biler i Norge

E10 siden 2011

ACEA er en sammenslutning av 14 store bilprodusenter, de fleste europeiske, men også noen av de største asiatiske: BMW, DAF, Daimler lastebiler, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, IVECO, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Renault, Toyota, Volkswagen og Volvo.

E10 ble lansert som en ny drivstofftype i EUs drivstoffkvalitets-direktiv fra 1. januar 2011. ACEA advarer mot å tanke med E10 på biler som ikke er godkjent for denne bensintypen.

Les også: Vedum fyller bensin - dette ble prislappen

(Artikkelen fortsetter under bildet).

ENDRING: Snart tar en ny bensinkvalitet over på norske bensinstasjoner, E10 heter den.

Bruk E5

«Dersom du fyller E10 på en bil som ikke er godkjent for dette, er det anbefalt at du tanker med E5 ved første mulighet etterpå. Alternativt bør du kontakte bilforhandleren, bilprodusenten eller bilbergingsfirmaet som kan opplyse om tanken bør tømmes. Dersom det er nødvendig med tømming av tanken, er det viktig at dette blir utført av firma som er kompetente til dette.

Bileieren er ansvarlig for at bilen tankes med den drivstofftypen produsenten har anbefalt.

Bileiere som opplever problemer med bruk av E10 bensin, bør kontakte sin lokale forhandler eller bilprodusenten, og å bruke 95 eller 98 oktan bensin som er merket E5 eller ikke har spesiell merking istedet,» skriver ACEA.

Blir spurt om bensinprisene - da skjer dette

98 oktan et alternativ

I Drivkraft Norge bekrefter adm. direktør Kristin Bremer Nebben dette:

– Hvis man har en bil som er blant dem som er frarådet å tanke E10, må man fortsette å fylle produktet merket E5, altså produkter som inneholder 0-5 prosent bioetanol.

98 oktan, som i dag ikke inneholder etanol, er for eksempel merket E5. Disse bensinkvalitetene kommer fremdeles til å finnes på mange av landets energistasjoner, slik at de som trenger et alternativ fortsetter å ha det, sier hun til Broom.

Prisene svir - nå vil mange parkere bilen

Her er listen:

BMW:

Alle BMW-modeller med bensinmotor kan bruke E10 bensin uavhengig av årsmodell. Minstekrav til oktantall må følges, dette finnes i instruksjonsboken.

Mini:

E10 kan brukes i alle Mini-modeller (bensin) etter relanseringen i år 2000.

Rolls-Royce:

E10 er godkjent for bruk i Rolls Royce-modeller fra og med modellår 2003, med lanseringen av Phantom-modellen.

ALLE: Hos både Alfa Romeo og BMW er det E10 for alle, men pass på oktantallet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mercedes-Benz:

E10 er godkjent for bruk i de aller fleste Mercedes-Benz modeller med bensinmotor, unntatt følgende:

- Første generasjon direkte innsprøytning C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) årsmodeller 2002-2005, og

- Modeller uten treveis katalysator, modeller med ettermontert treveis katalysator eller modeller produsert med forgasser. Dette er hovedsakelig biler som er eldre enn 26 år.

NESTEN ALLE: Av Mercedes-modeller med bensinmotor er det bare få unntak som ikke kan ha E10.

Smart:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle Smart-modeller med bensinmotor.

Maybach:

E10 er godkjent for alle Maybach-kjøretøy.

Alfa Romeo:

E10 er godkjent for bruk i alle Alfa Romeo-modeller som er produsert etter 1. januar 2011.

I tillegg er E10 bensin godkjent for bruk i følgende Alfa Romeo modeller med bensinmotor:

- MiTo – alle motorer

- Giulietta – alle motorer

- 159 – 1,8 16V, 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6

- Brera – 1,8 TBi 16V, 3,2 JTS V6

- Spider – 1,8 TBi 16V, 3,2 JTS V6

- 8C – 4,7 32V

Fiat:

E10 bensin er godkjent for alle Fiat biler med bensinmotor for Euro 3 utslippsnivå eller nyere fra og med modellår 2000 – unntatt følgende modeller:

- Barchetta 1,8 16V

- Bravo/Brava (182) – 1,6 16V

- Doblo – 1,6 16V

- Marea – 1,6 16V, 2,0 16V

- Multipla – 1,6 16V

- Palio – 1,6 16V

- Punto (188) – 1,8 16V

- Stilo – 1,6 16V (1596 cc), 1,8 16V, 2,4 20V

Lancia:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle Lancia biler med bensinmotor med Euro 3 utslippsnivå fra og med modellår 2000, unntatt følgende modeller:

- Lybra – 1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 20V

- Thesis – 2,0 Turbo 20V, 2,4 20V, 3,0 V6 24V, 3,2 V6 24V

UNNTAK: Enkelte Fiat Stilo-utgaver skal ikke ha E10. Foto: Fiat

Chrysler:

E10 bensin er godkjent for bruk I følgende Chrysler-modeller med bensinmotor:

- Chrysler 300 C (LX)

- Chrysler 300 M (LR)

- Chrysler Grand Voyager (RT)

- Chrysler Neon (PL)

- Chrysler PT Cruiser (PT)

- Chrysler Sebring (JR)

- Chrysler Stratus (JA, JX)

- Chrysler Voyager (GS)

- Chrysler Voyager (RG)

- alle motorer.

Dodge:

E10 bensin er godkjent for bruk i følgende Dodge-modeller med bensinmotor:

- Dodge Avenger (JS)

- Dodge Caliber (PK)

- Dodge Journey

- Dodge Nitro (KJ)

- alle motorer.

PAGTRIOT: Jeep Patriot var tidlig klar for E10. Foto: Frank Williksen

Les også: Bensin- og dieselbiler i ferd med å fases ut i Norge

Jeep:

E10 bensin er godkjent for bruk i følgende Jeep-modeller med bensinmotor:

- Jeep Cherokee (KJ)

- Jeep Cherokee (XJ)

- Jeep Cherokee (KL)

- Jeep Commander (WH)

- Jeep Compass (PK)

- Jeep Compass (MX)

- Jeep Grand Cherokee (WH)

- Jeep Grand Cherokee (WJ)

- Jeep Grand Cherokee (WK)

- Jeep Patriot (PK)

- Jeep Renegade (BU)

- Jeep Wrangler (JK)

- Jeep Wrangler (TJ)

- alle motorer.

Ford (Europa):

E10 er godkjent for bruk i alle bensindrevne Ford-modeller solgt i Europa etter 1992, unntatt

- Ford Mondeo 1,8 SCI 2003 – 2007

Egenimporterte biler som ikke er godkjent av Ford Europa er ikke inkludert.

Jaguar:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle Jaguar-modeller fra og med modellår 1992.

Land Rover:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle Land Rover-modeller fra og med modellår 1996.

Honda Europa:

E10 bensin er godkjent for alle europeiske modeller med bensinmotor med elektronisk styrt bensininnsprøytning (Honda PGM-FI). Dette dekker alle Honda-modeller med bensinmotor fra og med modellår 1995.

Alle Honda-modeller med bensinmotor uten bensininnsprøytning bør fortsette å bruke E5.

Hyundai:

Alle Hyundai-modeller med bensinmotor kan bruke E10 bensin uten begrensninger.

Les også: Nå kjøper nesten ingen ny bil med bensinmotor

INGEN BEGRENSNINGER: Fra Hyundai er det ingen bensinmodeller som ikke kan ha E10. Foto: Hyundai

Kia:

Alle Kia-modeller med bensinmotor kan bruke E10 bensin uten begrensninger.

Genesis:

Alle Genesis-modeller med bensinmotor kan bruke E10 bensin uten begrensninger.

Peugeot:

Alle modeller med bensinmotor produsert etter 1. januar 2000 kan bruke E10.

PEUGEOT: Bensindrevne Peugeot-modeller har vært klare for E10 siden 2000.

Citroën:

Alle modeller med bensinmotor produsert etter 1. januar 2000 kan bruke E10.

DS:

Alle modeller med bensinmotor produsert etter 1. januar 2000 kan bruke E10.

Opel:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor, unntatt modeller med 2,2 liter direkteinnsprøytning bensinmotor, motorkode Z22YH (Vectra, Signum, Zafira)

Vauxhall:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor, unntatt modeller med 2,2 liter direkteinnsprøytning bensinmotor, motorkode Z22YH (Vectra, Signum, Zafira).

Cadillac:

Følgende Cadillc-modeller med bensinmotor, katalysator og lambda sonde kan bruke E10 bensin:

- Cadillac BLS

- Cadillac CTS

- Cadillac CTS-V

- Cadillac Eldorado

- Cadillac Seville STS og SLS

- Cadillac SRX

- Cadillac STS

- Cadillac STS-V

- Cadillac XLR

- Cadillac XLR-V

- Cadillac Escalade

- Cadillac Escalade Hybrid

Chevrolet:

Alle Chevrolet modeller produsert fra modellår 2006 med Euro 4 utslippsnivå kan kjøres med E10 bensin:

- Aveo/Kalos – fra 2005

- Captiva – alle

- Cruze/Orlando – alle

- Epica – alle

- Matiz – 2006 og nyere

- Nubira/Lacetti – 2006 og nyere

- Tacuma/Rezzo – 2006 og nyere

- Spark – alle

Corvette:

Følgende Corvette-modeller med bensinmotor, katalysator og lambda sonde kan bruke E10 bensin:

- Corvette C4

- Corvette C5

- Corvette C6

- Corvette Z06

- Corvette Grand Sport

- Corvette ZR 1

Hummer:

Følgende Hummer-modeller med bensinmotor, katalysator og lambda sonde kan bruke E10 bensin:

- Hummer H2

- Hummer H2T

- Hummer H3

- Hummer H3T

Bilgigant investerer milliardbeløp i ny bensinmotor

Alpine:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle bensindrevne Alpine-modeller solgt etter mars 2018.

Dacia:

E10 er godkjent for bruk i alle bensindrevne Dacia-modeller.

Renault:

E10 er godkjent for bruk i alle Renault bensinmodeller solgt etter 1. januar 1997, med unntak av følgende modeller:

- Renault 19

- Megane 1 med 2,0 F5R 700 direkte innsprøytning

- Megane 1 med 2,0 F5R 740 direkte innsprøytning

- Laguna 2 med 2,0 F5R 782 direkte innsprøytning, og følgende modeller solgt mellom 1. januar 2000 og 31. desember 2002:

- Laguna 2 med 2,0 F4R 764 Turbo motor

- Laguna 2 med 2,0 F4R 765 Turbo motor

- Espace 4 med 2,0 F4R 790 Turbo motor

- Espace 4 med 2,0 F4R 794 Turbo motor

- Velsatis med 2,0 F4R 762 Turbo motor

- Velsatis med 2,0 F4R 763 Turbo motor

- Avantime med 2,0 F4R 760 Turbo motor

- Avantime med 2,0 F4R 761 Turbo motor

Toyota:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle europeiske Toyota bensinmodeller produsert etter januar 1998, unntatt:

- Avensis 2,0 med motor 1AZ-FSE produsert mellom juli 2000 og oktober 2008

- Avensis 2,4 med motor 2AZ-FSE produsert mellom juni 2003 og oktober 2008.

Lexus:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle europeiske Lexus bensinmodeller produsert etter januar 1998, unntatt:

- IS250 2,5 V6 motor 4GR-FSE produsert mellom august 2005 og september 2007

- GS300 3,0 V6 motor 3GR-FSE produsert mellom januar 2005 og september 2007

- LS460 V8 motor 1UR-FSE produsert mellom august 2006 og september 2007.

Audi:

E10 er godkjent for bruk i alle bensindrevne Audi-modeller unntatt følgende:

Første generasjon direkte innsprøytning motorer –

- Audi A2 1,6 FSI, modellår 2003 – 2005

- Audi A3 1,6 FSI, modellår 2004

- Audi A3 2,0 FSI, modellår 2004

- Audi A4, modellår 2003-2004

- Audi A4 sedan med original tilleggsvarmer, modellår 2001 – 2008. E10 passer ikke i vinterhalvåret i land med kaldere klima.

- Audi A4 Avant med original tilleggsvarmer, modellår 2002 – 2008. E10 passer ikke i vinterhalvåret i land med kaldere klima.

UNNTAK: Noen få eldre A4-modeller bør ikke ha E10, denne er ikke blant dem. Foto: Frank Williksen

Les også: Forbud mot bensin- og dieselbiler kan bli utsatt

Porsche:

E10 bensin er godkjent for bruk i Porsche-modeller med bensinmotor fra og med modellår 2008, og alle Boxster-modeller med bensinmotor fra og med modellår 1997.

Carrera GT er ikke godkjent for bruk av E10 bensin.

Seat:

E10 bensin er godkjent for alle Seat-modeller, unntatt følgende med første generasjon FSI motorer:

- Toledo 2,0 FSI «BLR» produsert fra september 2004 til november 2005 (modellår 2005/2006)

- Leon 2,0 FSI «BLR» produsert fra juli 2005 til november 2005 (modellår 2006)

- Altea 2,0 FSI «BLR» produsert fra mai 2004 til november 2005 (modellår 2005/2006)

Skoda:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle Skoda-modeller med bensinmotor med følgende unntak:

- Felicia 1,3 OHV (40 kW og 50 kW) produksjonsår 1994 – 2001 og tidligere modeller.

Volkswagen:

E10 er godkjent for bruk i alle VW-modeller med bensinmotor med unntak av følgende modeller med første generasjon FSI-motorer, modellår 2000 – 2006. Disse bør bruke E5 bensin eller bensin som ikke inneholder etanol:

- Lupo 1,4 (77 kW) produsert fra august 2000 til november 2003, modellår 2001 – 2004

- Polo 1,4 FSI (63 kW) produsert fra februar 2002 til juni 2006, modellår 2002 – 2006

- Golf IV 1,6 FSI (81 kW) produsert fra november 2001 til mai 2004, modellår 2002 – 2004

- Golf IV Variant 1,6 FSI (81 kW) produsert fra oktober 2001 til oktober 2006, modellår 2002 – 2006

- Bora 1,6 FSI produsert fra oktober 2001 til september 2005, modellår 2002 – 2005

- Bora Variant 1,6 FSI (81 kW) produsert fra oktober 2001 til september 2005, modellår 2002 – 2005

- Golf V 1,4 FSI (66 kW) produsert fra november 2003 til november 2004, modellår 2004 – 2005

- Golf V 1,6 FSI (85 kW) produsert fra august 2003 til mai 2004, modellår 2004

- Golf V 2,0 FSI (110 kW) produsert fra januar 2004 til mai 2004, modellår 2004

- Touran 1,6 FSI (85 kW) produsert fra november 2002 til mai 2004, modellår 2003 – 2004

- Touran 2,0 FSI (110 kW) produsert fra oktober 2003 til mai 2004, modellår 2004

Volvo:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle Volvo-modeller med bensinmotor produsert etter 1976.

E10 er ikke godkjent for et begrenset antall S40/V40-modeller med bensin motor produsert midt på 1990-tallet med motortype 1,8 GDI.

Daihatsu:

E10 er godkjent for bruk i følgende modeller med bensinmotor:

- Cuore L276 produsert etter 25. april 2008

- Trevis L651 produsert etter 8. mai 2008

- Sirion fra markedslansering

- Materia fra markedslansering

- Terios fra markedslansering

- Copen produsert etter 25. april 2008

Nissan:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor etter 1. januar 2000.

Mazda:

E10 er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor lansert i og etter 2002, Mazda6 (GG/GY) og modeller med bensinmotor lansert deretter.

Mitsubishi:

E10 er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor unntatt de med GDI-motor inntil 2007-modeller.

Subaru:

E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor produsert etter 1. januar 1991.

Suzuki:

E10 er godkjent for bruk i alle aktuelle produksjonsmodeller med bensinmotor. For eldre modeller henvises det til instruksjonsbok.

Artikkelen er først publisert av broom.no.