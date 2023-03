Se hva som er i Norge: – Dette er helt unikt

Det hører med til sjeldenhetene at vi får besøk av konseptbiler i Norge. Men søndag rullet bilen du ser bilder av her ut på Camp Villmark 2023 i Lillestrøm.

Den heter Skoda Vision 7S – og er som navnet hinter om en sjuseters, elektrisk SUV.

Vision 7S er også viktigere enn mange andre konseptbiler – fordi denne i tillegg viser Skodas nye logo og designretning.

I kjent stil har de også noen spennende løsninger som mange vil sette pris på.

– Det at vi får besøk av en slik konseptbil er helt unikt. Dette er en bil mange nordmenn helt sikkert er spente på, sier Brooms Vegard Møller Johnsen.

– Enkelt: Det er denne du skal ha!

Nye linjer

Vision 7S bygger på VW-konsernets elbilplattform – MEB. Og mens Skoda de siste årene har hatt et skarpt og stramt designspråk, virker konseptbilen å bære bud om litt rundere linjeføring.

Hjulbuene er tydelig markert og bidrar til å gi den en barsk framtoning – samtidig er offroad-preget tydeligere her, enn på de andre SUV-ene i Skoda-sortimentet.

T-formet LED er på plass både foran og bak – og bokstavene i Skoda-navnet er bakgrunnsbelyst.

Praktisk

BARSK: Skodas nye el-SUV er ruvende og barsk – og forteller hvilke designretning merket beveger seg i framover.

Mange familier ønsker seg mulighet for sju seter. Det får de altså i nykommeren til Skoda. Men konseptbilen har en litt kreativ løsning – og kalles en 6+1-seter.

Det siste setet er nemlig et barnesete – som plassert på det tryggeste stedet i bilen: Nemlig midt bilen, som en integrert del av midtkonsollen mellom forsetene.

I tillegg får du stor bagasjerom, mulighet for hengerfeste og takboks.

Rekkevidde

Rekkevidde er ikke helt klar, enda. Men batteripakken på 89 kWt skal kunne gi over 600 kilometer på én lading.

Forventet kapasitet på hurtiglading er 200 kW. Dermed ligger det an til å være et 400 volt-system på bilen – og ikke 800 volt. Sistnevnte gir mulighet for enda raskere hurtiglading.

Produksjonsmodellen av Vision 7S, som vi ikke har navnet på enda, blir den første av tre helt nye elbiler fra Skoda som kommer på markedet i løpet av 2026.

Priser er det alt for tidlig å si noe om, ennå.

Kreativt interiør

SELVMORDSDØRER: Produksjonsmodellen får nok dører som åpnes tradisjonelt. Bakdører som åpner "feil" vei gir imidlertid godt innsyn til interiøret.

Innvendig finner vi Skodas største infotainmentskjerme – på 14,6 tommer. Den kan vinkles etter behov: Liggende når man står stille og for eksempel bruker skjermen til underholdning. Stående når man kjører.

I tillegg er det en virtuell cockpit med 8,8 tommers display – og et helt nytt ratt med flat topp og bunn.

Av typiske Skoda-løsninger, er det magneter på ryggen av forsetene, som kan holde smarttelefoner på plass.

Egne ryggsekker er også montert på baksiden av førersetene, også disse med magnetfeste.

