Tesla leverte en knallår i Norge i 2022. Deres Model Y ble Norges mest solgte bilmodell og bidro sterkt til at Tesla også gikk helt til topps blant merkene.

Da de fleste konkurrentene på nyåret satt og kalkulerte hvor mye de skulle skru opp prisene sine, detonerte Tesla en skikkelig prisbombe. De satte ned prisene på Model Y med inntil 120.000 kroner.

Et slikt priskutt er mildt sagt ikke vanlig, særlig ikke på en modell som selger så bra.

Nesten annen hver bil

Dette vakte naturligvis stor oppsikt og har gjort at kundene har strømmet til Tesla. I et generelt ganske dødt marked, er den amerikanske elbilprodusenten det store unntaket så langt i år.

Nå skriver bransje-nettstedet BilNytt.no at Tesla har satt en knallsterk rekord i mars. 5.369 Model Y så langt betyr at den setter ny rekord for antall registrerte biler på én måned. Dermed slår også Tesla sin egen rekord, den er fra mars 2019 da de registrerte hele 5.316 eksemplarer av Model 3.

Markedsandelen så langt i mars? Spinnville 46,4 prosent. Det er altså ikke langt fra at annen hver nybil i mars kommer fra Tesla.

I januar bråbremset det skikkelig

Hva gjør konkurrentene?

Så langt i år har Tesla ifølge BilNytt.no registrert 7.565 biler, det er totalt sett en markedsandel på 34,1 prosent. Det er tall som er helt unike i norsk bilbransje.

FULL FART: Det har vært en ganske stille start på året hos mange norske bilforhandlere. Men ikke hos Tesla. Foto: NTB

Det store spørsmålet nå, er hvordan konkurrentene vil forholde seg til dette. Nybilsalget har generelt bremset opp det siste halve året. Med unntak av Tesla er det minustall hos de aller fleste. Og hvis Tesla fortsetter å forsyne seg så grovt av markedsandelene utover i 2023, blir nok flere nødt til å gjøre noe.

Slik ble 2022 tidenes nest beste bilår i Norge

Annerledes situasjon

Så langt er det bare Ford som har svart direkte på Teslas priskutt, da de i februar senket prisene på sin Mustang Mach-E. Men det er kampanjepriser og gode rabatter å hente på mange bilmodeller akkurat nå. Slik sett er situasjonen ganske så annerledes enn den har vært de siste årene.

Vi har gått fra leveringstid og lange ventelister på mange biler – til en situasjon hvor flere nå kan levere biler nærmest på dagen.

Det har også skjedd mye på markedet for nyere brukte biler. Her er det nå mye å velge mellom blant de mest populære bilene, noe som også kan presse prisene på nybilene.

Bilmarkedet helt forandret: Nå kan du gjøre knallkjøp

Denne saken ble først publisert på Broom.no.