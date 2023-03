Spesialdekk øker rekkevidden for elbiler

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ELBIL: I disse tider kan det kanskje være fristende å spare litt penger ved å la de piggfrie vinterdekkene stå på bilen, og kjøre med dem over sommeren. Det finnes flere grunner til at det er en dårlig idé.

Sommertemperatur og bare veier vil gjøre at du kjører bil på en helt annen måte enn om vinteren, med kraftigere akselerasjon og nedbremsing, samt at du tar svingene i høyere hastighet.

For myke dekk

Vinterdekk er bygget opp av mye mykere materialer enn sommerdekk, og mønsteret er delt opp av en mengde tynne spor kalt «seiper». Dette gjør at dekket er i stand til å gripe fast i sleipt og fuktig underlag som snø og is, men gjør samtidig at det er alt for mykt til å fungere optimalt på sommerføre.

Dersom du har en elbil med god effekt, og liker å bruke den ut av lyskryss og på svingete veier, kan du risikere å slite ned vinterdekkene til under lovlig mønsterdybde i løpet av en sommersesong. Da blir prisen for innsparingen du gjorde på å ikke skifte til sommerdekk, et nytt sett med vinterdekk neste høst.

Vinterdekk er utformet for å gripe tak i snøen, men fungerer ikke optimalt på sommerføre. Foto: Goodyear

Michelin e-Premacy skal ifølge produsenten være utviklet spesielt for elbiler, med tanke på å få lengst mulig rekkevidde. Foto: Michelin

Kan miste kontrollen

Den viktigste grunnen til å sørge for å sko bilen riktig er ikke økonomisk, men et spørsmål om sikkerhet. Sommerdekk er utviklet for å gi så godt grep som mulig ved unnamanøver og nødbremsing, en oppgave de løser svært mye bedre enn vinterdekk.

Når det er snø og is på veien, vil en ansvarlig sjåfør beregne god avstand til forankjørende og tilpasse hastigheten etter forholdene. Men det reduserte grepet vinterdekk har på sommervarm asfalt kan føre til at det blir vanskelig å kontrollere bilen ved brå ratt-utslag og kraftig oppbremsing. I verste fall kan den økte bremselengden utgjøre forskjellen på hvorvidt du klarer å stanse i tide eller havner i en ulykke.

Minstekrav hele sesongen

Hvis uhellet skulle være ute kan det også hende at både forsikringsselskapet og politiet foretar en vurdering av i hvilken grad kjøretøyet er i forskriftsmessig stand, med hensyn til om økt bremselengde var en avgjørende faktor. Dersom du benytter en tjeneste som dekkhotell for å oppbevare og legge om, kan de som regel hjelpe deg med å sjekke om sommerdekkene holder en sesong til eller bør byttes ut.

Minste lovlige mønsterdybde er ifølge Statens Vegvesen 1,6 millimeter i tidsrommet fra første søndag etter andre påskedag, til første november. Det er verdt å merke seg at dette kravet gjelder for hele tidsperioden, og siden dekket slites ned er det nok best å investere i et nytt sett dersom de allerede er på grensen ved sesongstart.

Øker rekkevidden

Riktige dekk til rett tid kan også bidra til lavere energiforbruk, noe som blir stadig mer aktuelt i dette landet hvor alle snart kjører elektrisk. Michelin har utviklet dekket e-Primacy spesifikt for montering på elbiler. Ifølge produsenten har dekket i gjennomsnitt 27 prosent lavere rullemotstand enn konkurrentenes sammenlignbare produkter, og er laget på en måte som gjør at det krever færre råvarer i produksjonen.

På selskapets hjemmeside står det at dekket vil øke den tilgjengelige rekkevidden med syv prosent, noe de har beregnet til 30 ekstra kilometer i en elbil med 400 km total rekkevidde. De skriver videre at dekket skal holde på egenskapene i 30.000 kilometer, og det vil jo bli en del ekstra mil etter hvert. Det kan altså godt hende at det du sparer mest på, er å investere i noen nye sommerdekk når vårsolen begynner å få tak.