Noen ganger utvikler kontrollene til Statens vegvesen seg i en ganske uventet retning.

Som i dag – da det var kontroll på fylkesvei 118 ved gamle Svinesund. Der var det to kjøretøy som ga kontrollørene litt av hvert å henge fingrene i.

Først ut var en god, gammel Chevrolet som ble vinket inn. Her fant man fort ut at det var mye som ikke var i orden.

Blant annet var fjærene kappet og rammen knekt. I tillegg var det stor lekkasje fra bensintanken.

RINGTE BRANNVESENET: Halden brannvesen måtte tilkalles for å sanere bensinen som hadde lekket ut av tanken på Chevroleten. Foto: Statens vegvesen,.

Ble avskiltet

– Lekkasjen var så stor at Halden brannvesen måtte tilkalles for sanering, skriver Vegvesenets Arne Petter Sjåheim i sin rapport.

Ikke helt overraskende ble det bruksforbud for Chevroleten, som også ble avskiltet.

Samme skjebne led en Mercedes som vakte oppsikt allerede på vei mot kontrollplassen, på grunn av ulyd.

Katastrofale følger

BRÅSTOPP: Høyre forhjul låste seg fullstendig på Mercedesen. Dermed endte det med bruksforbud og avskilting. Foto: Statens vegvesen.

– Da vi gikk ut for å stoppe kjøretøyet, ser vi at høyre forhjul er låst (går ikke rundt). Etter nærmere kontroll ser vi at bremsekalipperen var løs da det manglet en bolt som holder den på plass. Bremsekalipperen hadde derfor låst seg mellom felgen på kjøretøyet, slik at hjulet ikke gikk rundt. Heldigvis skjedde dette i lav hastighet rett før kontrollplass, skriver Sjøheim og legger til:

– Hadde dette skjedd i høy hastighet ville det fått katastrofale følger.

(Artikkelen er først publisert av Broom)