Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: VW Passat, Ford Mondeo og Toyota Avensis som stasjonsvogn var ensbetydende med familiebil for 20 år siden og toppet registreringsstatistikken i en årrekke.

VW Golf, Ford Focus og Toyota Corolla var de litt mindre og rimeligere modellene som kompletterte topp seks-listen fra Opplysningsrådet for Veitrafikken fra 2000 til 2005.

Ti år senere var det SUV-er og etter hvert elbiler som tok over mens nå er det kombinasjonen av de to som dominerer, med Tesla Model Y, VW ID.4 GTX og Skoda Enyaq på topp i 2022.

Manglende teleskopratt og beskjedne justeringsmuligheter av setene gjør at ikke alle finner en perfekt sittestilling. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Stor interesse

Savnet etter stasjonsvogner har imidlertid vært tilstede i Norge, noe interessen for Audi A6 e-tron Consept viste i fjor. Opel Astra Sports Tourer Electric er ventet til landet mot sommeren, men MG5 er allerede på plass og bilen er tiltalende av flere årsaker.

Med priser fra 342.165 kroner er det en rimelig bil, spesielt når du ser på størrelsen og rekkevidden. Bilen er 11 centimeter kortere enn en BMW 3-serie stasjonsvogn, men samtidig 10 centimeter høyere. Nå spiser riktignok batteriet opp mye av høydeforskjellen og takhøyden i baksetet er ikke imponerende, men bagasjerommet er bare 21 liter mindre enn hos tyskeren.

Det er egentlig ikke noe å utsette på designet av MG5 som en kompakt stasjonsvogn, med LED-lys og andre detaljer. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Lav pris på MG5



At bilen er rimelig gjenspeiles også på en del områder ombord, som at forsetene har kort setepute uten mulighet for tilting.

Multifunksjonsrattet, som styrer fartsholder, volum og enkelte andre funksjoner, har ikke teleskopfunksjon eller varme, slik at det er ikke like lett for langbente å finne en god sittestilling.

156 hestekrefter og forhjulstrekk er heller ikke nordmenns foretrukne drivlinje, men foretrekker du lav pris er det midt i blinken. Kjøreegenskapene er heller ikke noe du vil skrive hjem om, men på glatte vinterveier oppfører bilen seg forutsigbart.

Flere kjøreprogrammer og regenereringsnivåer gjør at du kan tilpasse kjøringen etter underlag og dagsform. Støynivået er høyere enn i en BMW og understellet ikke like bra, men det takler vekten på elbilmoderate 1,5 tonn utmerket.

Tøffe felger og elegante LED-lys som strekker seg bakover bidrar til et vellykket design. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ikke kjip

Materialkvaliteten er naturlig nok ikke på premiumnivå, men en kombinasjon av kunstskinn, stoff og plast gjør den ikke noe kjipere enn mange andre biler på markedet. Utformingen av interiøret er særegen og vellykket, mens berøringsskjermen og dens funksjoner minner veldig om noe du har sett før, litt her og litt der.

Noen hurtigknapper, inkludert den for å skru av den irriterende filskiftvarsleren forenkler betjeningen noe, mens stemmestyring og speiling av mobiltelefonen fikk vi ikke testet.

I baksetet får to voksne og en liten grei plass, men lav dørkarm og høy sittepute gjør at høye og mørke risikerer å stange hodet på vei inn og ut. Bagasjerommet er i praksis større enn de 479 og 1.367 literne faktaarket tilsier, men husk å ikke pakke tungt og høyt for å utnytte plassen maksimalt. En 60/40-delt bakseterygg gjør bilen fleksibel, mens hengerfestet tåler 500 kilo til løv og småmøbler, men ikke båter og hester.

Førermiljøet sier ikke «WOW», men det fungerer greit og har en lite masete utforming. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Akseptabel rekkevidde

Rekkevidden på 380 eller 400 kilometer avhengig av versjon ifølge de offisielle WLTP-målingene klarer du ikke i krevende norsk vintervær, men rekkevidden imponerer likevel.

Mens utenlandske trailere skapte snøkaos i Oslo brukte vi en del ekstra strøm på å varme opp bilen, vente på vaksine med bilen i gang og litt leken testing på glatte landeveier, viste forbruket at vi ville klart 352 kilometer før batteriet var tomt.

Et annet argument for en elektrisk stasjonsvogn fremfor en SUV er at førstnevnte har mindre luftmotstand, noe som er ensbetydende med mindre forbruk og lengre rekkevidde. Alle elbileieres drøm. Litt lavere sittestilling får du også, mens bagasjeromsplassen gjerne er like god eller bedre.

MG5 er først, men ikke sist med sin elektriske stasjonsvogn og bli ikke overrasket om stasjonsvogner får sin renessanse. Med flere størrelser i flere segmenter blir konkurransen tøffere, men prisen på MG5 vil fortsatt være et godt argument.