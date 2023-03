Det er dyrt å eie bil. Hvis noe går i stykker på bilen vil du nok også fort merke at verkstedprisene i Norge er helt i verdenstoppen.

Derfor er garanti viktig. Norske nybilbilkjøpere har generelt svært gode garantivilkår, men her er det også forskjeller mellom merkene.

Forbrukerrådet har flere ganger presentert sin egen bilgarantiguide. Den nyeste utgaven er akkurat ute og rangerer hele 39 bilmerker.

Både i 2016 og i 2018 ble Kia kåret til vinner. Men i år måtte de gi tapt. Franske DS kan nå skilte med Norges beste nybilgaranti mens kinesiske MG tar sølvmedaljen. Kia må dele bronsemedaljen med Opel, som har forbedret sine garantier kraftig.

Imponerende forbedringer

Årets undersøkelse er ifølge Forbrukerrådet den mest omfattende så langt – hele 28 vilkår er analysert og 39 bilmerker har altså fått sin dom.

Mange har forbedret sine vilkår siden 2018, da de sist gang ble testet. De aller mest imponerende forbedringene er det Opel og Citroën som har stått for, men også DS, Mazda og Peugeot har gjort sine vilkår betydelig mer forbrukervennlige.

Volvo, Suzuki, Porsche og Jaguar er også blant merkene som har gitt vilkårene et løft siden sist, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Volvo får skryt for bedre garantivilkår, det samme gjør Suzuki, Porsche og Jaguar.

Positivt fra Kina

– En viktig målsetting med vår bilgarantiguide har helt siden starten i 2011 vært å påvirke bransjen til å forbedre sine garantivilkår. Dette har fungert etter hensikten, noe årets kamp om førsteplassen er et godt eksempel på, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Et av de mest spennende aspektene ved årets undersøkelse, er de mange nye merkene som har dukket opp siden sist, deriblant åtte kinesiske. Kinesiske MG kan skilte med svært solide vilkår og erobrer en solid andreplass. Også Nio, Hongqi, BYD og Maxus oppnår gode plasseringer.

– Det er positivt å se at flere importører av kinesiske merker tar garantivilkår på stort alvor. Bil er en stor investering for de aller fleste forbrukere og da er det viktig at forbrukerne sikres mot store og overraskende utgifter, sier Iversen.

MG er relativt ferske i Norge og har ting på stell garantimessig. Dette er SUV-en Marvel R.

Subaru helt nederst

Det er imidlertid ikke alle de kinesiske nykommerne som gjør det like godt. Xpeng havner på plass nummer 25, Polestar på 29. og Seres er først å finne helt nede på 35-plass.

Her hører det med til saken at Xpeng har endret sine garantivilkår tidligere i år – og nå har 7 års garanti på det norske markedet.

Blant merkene som også deltok i 2018, er det Fiat og Mercedes-Benz som går aller mest tilbake. Fiat, som tok sølvmedalje i 2018, må nå nøye seg med 31-plass, mens Mercedes-Benz raser ned til 37-plass.

Aller nederst blant de 39 merkene finner vi Subaru, som oppnår skuffende 1,6 poeng. Til sammenligning belønnes DS med imponerende 13,25 poeng og MG med hele 13,10 poeng. Kia og Opel henter begge 13,0 poeng.

Subaru ender helt på bunnen i den nye undersøkelsen. Dette er den nye elbilen Solterra som har fått en ganske trøblete start i Norge.

Bremseskive-garanti

På andre- og tredjeplassene finner vi to merker som tilbyr 7 års nybilgaranti, MG og Kia. DS gir ikke mer enn 5 år. Årsaken til at DS likevel vinner, er at de blant annet kan skilte med utsending av garantiutløps-påminnelse til sine kunder, gratis lånebil ved garantireparasjon fra første dag og hele 5 år/50.000 km garanti mot rustede bremseskiver.

– Mange forbrukere har opplevd problemer knyttet til at bremseskiver ruster så kraftig at de må skiftes lenge før de er utslitt. Da oppleves det som urimelig å måtte betale i dyre dommer for å skifte ut skiver på relativt nye biler. Vi har sett at problemet er spesielt omfattende på elbiler og hybrider og har derfor valgt å gi en tydelig belønning til merkene som garanterer mot rustede bremseskiver, sier Iversen.

I tillegg til kåringen av Norges beste bilgaranti publiserer Forbrukerrådet om kort tid en gjennomgang av batterigarantiene for norske elbiler.

– Vi håper at du aldri trenger å bruke verken garantien eller reklamasjonsretten din, men hvis du likevel skulle få et problem med bilen din så er det gode sjanser for at feilen kan være dekket, sier Iversen.

