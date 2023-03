Fikk nytt batteri – men ikke ny garanti

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hovedbatteriet på min Hyundai Kona ble byttet i juni 2022 på garanti på grunn av brannfare. Batteriet hadde i utgangspunktet åtte års garanti.

Forhandleren sier at garantien på det nye batteriet bare er fem år. Altså resterende garantitid på det opprinnelige batteriet åtte år minus tre år = fem år! Undertegnede synes dette er rart. Er dette lovlig?

Benny svarer:

Jeg er kjent med at det har vært/er en kampanje på bytting av framdriftsbatteriet på Hyundai Kona EV. Det gjelder bilene med 39 kWt-batteriet.

Den opprinnelige garantien på batteriet er altså åtte år. Men, det er et men her. For om en del, det være seg batteri eller andre ting byttes, er det ikke slik at garantien «nullstilles» og begynner på nytt. Den nye delen, i ditt tilfelle batteriet, følger den gjenværende garantien på bilen. Selv om delen altså er nyere.

Satt på spissen, kan man si at om du bytter en komponent i bilen din dagen før garantien går ut – så har ikke denne delen garanti to dager senere. Slik er jussen og lovverket rundt dette.

Vanlig prosedyre

Slik sett høres informasjonen du fikk fra ditt verksted riktig ut. Dette er ikke bare lovlig, men helt vanlig prosedyre i garantisaker, uansett bilmerke.

Når det er sagt, så finnes det unntak. De ulike fabrikantene / importørene styrer dette selv. For eksempel ga Opel, som også hadde batteribytte-kampanje, nye 8 år på de batteriene som ble skiftet i Ampera-e. Men det er altså et unntakstilfelle.

Jeg tror imidlertid du har liten grunn til bekymring. Jeg kjenner Hyundai som importør og bilfabrikant som grundige og seriøse. Jeg har selv jobbet med bilmerket i mange år.

Det nye batteriet du har fått i din Kona kommer trolig til å vare bilen ut, så det er bare å senke skuldrene og nyte bilen med nytt batteri.

Håper dette var oppklarende.

(Artikkelen er først publisert av Broom)

