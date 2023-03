Fra månedsskiftet mars/april vil det dukke opp en ny bensinkvalitet i drivstoffpumpene rundt på bensinstasjonene i Norge.

Den heter E10, og skal ta bensin enda et skritt i mer miljøvennlig retning. Mens vi hittil har vært vant til å se betegnelsen E5 på 95 oktan-pumpene for «vanlig» bensin, vil disse heretter være merket E10. Dette blir nå det nye hovedproduktet for bensin.

– Forskjellen er at E10 vil ha inntil 10 volumprosent etanol innblandet, mens innblandingen av etanol for E5 var inntil 5 prosent, forteller administrerende direktør Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge, som tidligere var kjent som Norsk Petroleumsinititutt (NP).

E står altså for etanol, mens tallet viser hvor mye som er blandet inn.

Bidrag til reduksjon

MERKING: Slik blir de forskjellige drivstofftypene merket på bensinstasjoner fremover. Foto: Skjermdump

– E10 er allerede hovedproduktet i 16 europeiske land innenfor EU, og har for noens del vært det i flere år allerede. I Norden har for eksempel både Finland, Danmark og Sverige allerede innført E10 som sitt hovedprodukt, og sist ut var Sverige for rundt ett år siden. Norge er blant de siste til å gå over til E10, legger hun til.

– Med økte krav og forventninger til mer fornybart i drivstoffet, er det naturlig at også drivstoffselskapene i Norge går i gang med å øke andelen bioetanol i bensin. Denne økte innblandingen er en av flere måter å gjøre drivstoffet mer fornybart på. Økt bruk av biodrivstoff er med på å bidra til viktige og nødvendige reduksjoner av klimagassutslippene fra den norske veitrafikken, sier Bremer Nebben.

Fåtall blir frarådet

– Er det noen som ikke kan bruke E10?

– Ja, men det er bare et lite fåtall. I Sverige er det rundt fem prosent av bensinbilene som blir frarådet å bruke den nye bensinkvaliteten. Det bør nevnes at alle nye bilmodeller etter 2011 er godkjent for E10. Dette gjelder også for noen enda eldre modeller.

E10 OVERTAR: – Bensin med inntil 10 prosent etanol iblandet blir den nye normalen, sier Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio

– Hva gjør de som ikke kan fylle E10?

– De må jo finne noe annet å ha på tanken, da – og det vil jo fortsatt være 98 oktan med 5 prosent etanolinnblanding tilgjengelig, selv om denne jo er noe dyrere. Det du i så fall må se etter på alternativ bensin, er merket E5.

Ingen kollaps

– Hva skjer om man fyller E10 bensin på en bil som ikke er godkjent for dette?

– Å fylle tanken en gang, vil neppe skape merkbare problemer. Bruker man drivstoff med høyere etanolinnblanding gjentatte ganger over tid, kan dette skade deler som slanger, pakninger og lignende. Men man behøver altså ikke være redd for noen kollaps for motoren etter én feilfylling.

– Ellers er det slik at du bør holde deg til bilprodusentens anbefalinger for både oktan- og bioinnblanding dersom du er i tvil, sier Kristin Bremer Nebben til slutt.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.