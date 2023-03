Nei – kontrollørene lot seg ikke lure...

Vogntog som ikke er skodd for norske veier skaper problemer hver vinter. I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

I 2020 ble det innført nye krav for dekk på tungbiler. Dekk på styrende foraksel og drivhjul må være merket 3PMSF, bedre kjent som «alpesymbolet».

Det hadde tydeligvis også eieren av et vogntog som i forrige uke ble stoppet på Svinesund fått med seg. Det var bare ett problem: Vogntoget hadde ikke slike dekk, selv om det var på vei inn i Norge.

Tatt seg friheten...

Løsningen ble dermed en snarvei som kontrollørene til Statens vegvesen ikke hadde veldig sans for. Dette skriver de i sin rapport:

Bulgarsk vogntog stoppet for kontroll, her hadde eieren av vogntoget tatt seg friheten med å merke dekkene selv. Noe særlig god til dette var han dessverre ikke. Dekkene var ikke egnet til vinterføre og føreren fikk et gebyr på 4.000 kroner.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

AV VEIEN: Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.

12.000 i gebyr

Dekkgebyr ble det også for føreren av et annet vogntog:

Polsk vogntog stoppet med ikke merkede dekk på hengeren. Denne var lastet med stålkonstruksjoner der flere av stroppene og dekkene måtte byttes før videre kjøring, samt betaling av dekkgebyr pålydende 12.000 kroner.

Å komme til Norge på feil dekk, kan altså bli både kostbart og tidkrevende. Samtidig er det naturligvis viktig for kontrollørene å avdekke og stoppe flest mulig av dem som tar sjansen på dette – før de kjører over grensen.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

(Artikkelen er først publisert av Broom)