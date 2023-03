Å skrape is av frontruta en kald vintermorgen, er ikke akkurat noe man gjør med stor glede. Men noen bileiere er heldigere enn andre her. Har du varmetråder i frontruta, slipper du som regel unna hele jobben.

– Her handler det rett og slett om vanlige varmetråder, som de man finner i bakrutene. Forskjellen er at de er mye tynnere og nær usynlige. Og de er virkelig i kategorien kjekt å ha. Jeg har mange ganger lurt på hvorfor ikke flere har varmetråder i frontruta, i det minste som ekstrautstyr. Dette burde alle biler hatt, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Mest aktuelt i nord

Her er det bare å sette på varmetrådene med en gang du starter bilen. Så er frontruta som regel klar når du har skrapet isen av de andre rutene.

Det er Ford som har gått i bresjen for varmetråder i frontruta. De har hatt det i en rekke av sine bilmodeller, i mange år. Det smittet også over på flere merker som de tidligere eide, blant andre Land Rover og Volvo.

– Men hva er årsaken til at ikke flere bilmerker har dette?

– Det er sannelig ikke godt å si. Det er mulig dette kan ha noe med patenter å gjøre, men samtidig: Det høres jo ganske rart ut! En annen faktor er nok at is på rutene er et geografisk betinget fenomen. Det er vi her oppe i nord som sliter med det, i de fleste store bilmarkedene er det sjelden eller aldri noe problem. Dermed har man heller ikke behov for varmetråder. Men når det er sagt, er det også gull verdt mot dugg på rutene. Og det er det definitivt ikke bare vi nordboere som sliter med, sier Vegard.

Noen slipper å skrape, andre har ikke noe valg.

Holder det duggfritt

Når du for eksempel kjører i en tunell og har satt på resirkulering av inneluften, hender det ofte at det dugger på rutene innvendig. Det kan også komme veldig fort. Da er varmetrådene virkelig gode å ha. De holder frontruta duggfri, slik at du slipper å åpne opp for luft utenfra.

Det samme gjelder når det er mange kuldegrader og bilens klimaanlegg sliter med å holde rutene klare. Også da kan varmetrådene gjøre en stor forskjell.

I vinterlandet Norge er det mye som er kjekt å ha på bilen. Varmetråder i frontruta er definitivt blant dette.

Trekker ikke mye strøm

– Hva med strømforbruket?

– Det er jo alltid et tema på vinteren, særlig hvis man har mye småkjøring. Da kan det være skummelt å bruke altfor mange ting som trekker strøm, plutselig en dag står du der med flatt batteri og får ikke starte.

– Men samtidig: Varmetrådene i frontruta trekker ikke veldig mye strøm, hvis man bruker dem med fornuft, bør det gå veldig bra. Det viktigste er å huske å slå dem av med en gang frontruta er fri for dugg og is. Det gjelder naturligvis også for varmetrådene i bakruta, det er ikke noe poeng å bruke dem heller mer enn nødvendig, avslutter Møller Johnsen.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.