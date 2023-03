Kjørte for fort i tunnel – så krevde sjåføren 140.000 i erstatning

Det startet som en relativt alminnelig fartsovertredelse. En januardag i 2022 ble en varebil stoppet av politiet, etter å ha blitt målt av en patrulje i Nordbytunnelen på E6 i Ås.

Politipatruljen hadde sett at en hvit varebil kom i høy fart bakfra. De startet så måling og gjennomsnittsfarten ble målt til 114 km/t, i 90-sonen.

Dette kvalifiserte til forenklet forelegg. Det nektet imidlertid sjåføren å vedta, dermed endte saken nå i mars i Follo og Nordre Østfold Tingrett.

140.000 kroner i erstatning

I retten erkjente tiltalte å ha kjørt bilen. Men så var det slutt på enigheten. Sjåføren anførte blant annet at domstolen ikke hadde jurisdiksjon (rett til å dømme), at vegtrafikkloven ikke kom til anvendelse og at det skulle fremlegges kompetansebevis.

Tiltalte ba om at saken skulle henlegges og krevde erstatning for sitt arbeid med saken, på ikke mindre enn 140.000 kroner.

Ble dømt

Det var imidlertid ikke retten med på. I deres vurdering kan vi blant annet lese dette:

Retten har hatt vanskeligheter med å forstå innholdet og relevansen. Retten finner det uansett ikke nødvendig å gå nærmere inn på disse, da det er klart at retten har kompetanse til å behandle saken og at veitrafikkloven kommer til anvendelse.

Dermed var det ingen bønn:

Både de objektive og subjektive vilkår for domfellelse foreligger, og tiltalte blir etter dette å dømme for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 "Fartsgrense".

Måtte betale sakskostnader

Ettersom det hadde gått over ett år fra fartsovertredelsen til saken kom opp i retten, ble det reduksjon av straffen.

Retten er enig med aktor i at dette tilsier en reduksjon av boten på omtrent halvparten, slik at straffen settes til en bot på 4.000 kroner, subsidiært fire dager fengsel.

I tillegg til dette, ble sjåføren dømt til å betale sakskostnader til det offentlige, på 4.000 kroner. Dommen ble avsagt 9. mars, den er ikke rettskraftig ennå.

