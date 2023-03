Alf-Henrik stoppet egentlig for å ta naturbilder

Vi er inne i en periode med mange spennende testbiler på norske veier. En rekke bilmerker gjør vintertester i vår del av verden. Mange gjør dette på testanlegg nord i Sverige, på vei opp og ned er mange biler også innom Norge.

Alf-Henrik Håker (73) fra Vestnes var på tur over Dovrefjell da han stoppet på parkeringsplassen som er høyeste punkt på E6 over fjellet, litt nord for avkjøringen mot Folldal.

– Jeg stoppet for å ta bilde av et vinterkledd Dovrefjell. Etter et lite minutt kom tre biler kjørende mot nord og inn på samme parkeringsplass. Sjåførene gikk ut for å strekke på beina, og det så ut som de fulgte med på hva jeg gjorde. Tanken slo meg at dette kanskje kunne være en ny bilmodell de testkjørte i Norge. Har jo lest en del artikler der «testkjørere» ikke er så begeistret for at det blir tatt bilder av bilene. Det var én mørk og to hvite biler, men jeg la ikke merke til at de var kamuflerte på noe vis, forteller Alf-Henrik.

Lite mysterium

BLITT NY: VW Atlas har akkurat fått en oppgradering, etter fem år på markedet.

Bilen han har tatt bilde av er en Volkswagen Atlas. En stor SUV som produseres i USA og som er skreddersydd for det amerikanske markedet.

Hva den gjør i Norge, er imidlertid et lite mysterium, særlig fordi den ikke er kamuflert. Kanskje har ikke VW tatt seg bryet med å gjøre det ettersom bilen uansett ikke selges i vår del av verden – eller kanskje er forklaringen en helt annen.

Atlas debuterte som 2018-modell og har akkurat fått en større oppgradering. Bilen er over fem meter lang og har plass til sju.

Vært i Norge før

I NORGE: Her ble Atlas avslørt på test i Brønnøysund, tilbake i 2017. Foto: Privat.

Det har i perioder gått rykter om at Volkswagen vurderer å selge den i Europa også. I februar 2017 ble et eksemplar av bilen fotografert ute på test, I Brønnøysund. Den våkne Broom-leseren Stephen Maridal sikret seg da bilder og sendte inn til oss.

Bilen Alf-Henrik kom over, har noen visuelle forskjeller fra den oppgraderte utgaven av Atlas. Det kan naturligvis bety at vi snakker europeisk versjon her.

Avslørt i Brønnøysund: Les mer om det her

Spesielt Norgeskart

At Alf-Henrik var ute på kjøretur, var forresten slett ikke tilfeldig. Det er han ofte:

– Jeg har kjørt bil siden jeg fikk førerkort som 18-åring i 1968, og bosatte meg i Vestnes kommune i 1971. Kjøpte tidlig egen bil, og da ble det mange turer rundt omkring i hele landet. Både da barna var små, og med bobil etter at pensjonsalderen var oppnådd. Veldig bra å ha med seg eget hus når jeg reiser rundt i landet på diverse skytterstevner, forteller han.

– På Norgeskartet vårt, som vi liker å kalle for «skrytekartet», har vi med svart tusj streket opp hver eneste veistrekning vi har kjørt. Selv om det etter hvert har blitt veldig mange svarte streker på kartet, er det utrolig mange veier vi ikke har kjørt. Vi tror ikke at det finnes et finere ferieland enn Norge, så derfor har våre bilturer utenlands kun begrenset seg til Danmark og Sverige. Det er jo en grunn til at det er så mange europeere på biltur i Norge om sommeren, sier Alf-Henrik.

Elbil helt uinteressant

ROMMELIG: I USA selges VW Atlas som både seks- og sjuseter.

– Hva kan du si om din egen bilinteresse?

– Den strekker seg nok ikke lenger enn at jeg kjøper bil som jeg anser som sikker og har god fremkommelighet. Derfor har jeg kjørt tre Subaru Forester og én XV, de siste 25 årene.

– Men nå er det jo slutt på produksjon av Subarus biler med dieselmotor, dessverre. Så da må man se seg om etter andre merker og modeller. Elbil er helt uinteressant, inntil de kan kjøres like langt per «tank» på vinteren som en dieselbil, fastslår Alf-Henrik.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.