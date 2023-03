Slik vil de stoppe forbudet mot bensin- og dieselbiler

For oss som bor i Norge, der mer enn 80 prosent av nybilsalget er elektrisk, kan det å kun selge nullutslippsbiler i 2035 høres ganske uproblematisk ut.

Det er også i tråd med EU-målet som egentlig skulle vedtas i disse dager.

Men rundt oss i Europa er det langt mer kontroversielt å sette en endelig stopper for diesel- og bensinbiler.

Faktisk har sju land, inkludert Tyskland, alliert seg for å sette en stopper for 2035-forbudet i EU.

Halveres innen 2030

Tyskland, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Italia, Romania og Ungarn er landene som har slått seg sammen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Transportministerne i de ulike landene har vært i kontakt, for å bli enige om hvordan de ønsker å gjøre det.

I tillegg til forbudet, ligger det i 2035-målsetningen at CO2-utslipp fra alle biler skal kuttes med 55 prosent innen 2030. For varebiler skal utslippene reduseres med 50 prosent i samme periode.

De som produserer mellom 1.000 og 10.000 biler i året, får ett år ekstra på seg.

Kostbart

Akkurat hva de sju landene ønsker å få gjennomslag for, er ikke klart ennå.

BENSIN OG DIESEL: Fortsatt er det mange biler med diesel- eller bensinmotor på veiene i Europa. Enkelte land ønsker dessuten at salget av disse skal fortsette, også etter 2035. Illustrasjonsfoto

Men særlig i Tyskland, Italia og Tsjekkia står bilindustrien svært sterkt. Og det er nok ikke utenkelig at bransjen har jobbet i kulissene for å få politikerne med på å sette ned foten.

De andre landene som er med på «protesten» var neppe vanskelige å overbevise. Det er både tidkrevende og ikke minst svært kostbart å gjennomføre en overgang til elektrisk. Ikke minst med tanke på infrastruktur og ladenettverk.

Alternative løsninger

En rekke bilprodusenter er allerede i gang med å utforske alternative løsninger til kun ren eldrift.

Blant annet er både Porsche og Lamborghini tungt inne i syntetisk drivstoff som erstatning for bensin og diesel. Dette innebærer at man kan bruke dagens fossile motorer – men at det fortsatt er null utslipp.

Hydrogen er også et alternativ som flere jobber med. Honda, Hyundai og Toyota er blant merkene som ligger langt framme her.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.