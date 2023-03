Her i Norge domineres nybilsalget av elbiler. Det selges knapt en ny bensin- eller dieselbil lenger.

Ser vi på det globale markedet, er det ganske annerledes. Flere markeder ønsker seg fremdeles fossildrevne biler.

Det er også grunnen til at BMW nå skal utvikle flere nye bensin- og dieselmotorer, melder tyske Handelsblatt.

Ifølge nettstedet jobber BMW med en helt ny plattform som skal benyttes på modeller etter 2027.

Etterspurt

MONSTER: Under panseret på oppdaterte X5 M Competition bor en 4,4 liters V8-motor som byr på 625 hestekrefter. Den får i tillegg hjelp av et 48-volts mildhybridsystem.

Handelsblatt skriver at BMW skal videreutvikle nye fire-, seks- og åttesylindrede motorer.

Både bensin og diesel, ettersom det er etterspurt i Europa.

BMW har selv ikke bekreftet satsningen, men det står i tråd med tidligere uttalelser om at produsenten ønsker at 50 prosent av bilsalget skal være elbiler innen 2030.

Det betyr at BMW også planlegger å selge veldig mange bensin- og dieseldrevne biler i mange år fremover.

Skal kutte ut bensin- og dieselbiler – så sent som mulig

Forbud kan bli utsatt

EU har lenge jobbet for et forbud mot fossilbiler fra 2035.

Men i det siste har det blitt kjent at sterke krefter jobber mot dette.

HYBIRD: De nye motorene ventes å få elektrisk drahjelp, via et hybrid- eller mildhybridsystem.

Faktisk har sju land alliert seg for å sette en stopper for 2035-forbudet i EU.

Tyskland, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Italia, Romania og Ungarn er landene som har slått seg sammen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Særlig Tyskland har blant annet jobbet for å få et unntak for biler som bruker drivstoff produsert ved fornybar energi. Dermed at de ikke har utslipp av skadelige klimagasser.

Les også: Forbud mot bensin- og dieselbiler kan bli utsatt

Denne saken ble først publisert på Broom.no.