Testbilen ble borte – da begynte Børge å lete

– Jeg var på tur hjem fra jobb da jeg møtte bilen på E6. Jeg snudde i en rundkjøring og kjørte sørover etter den. Jeg håpet det var en elbil, for da er det bare tre mulighet for å lade ved E6 her, forteller Børge Masterdalshei (50) fra Mo i Rana.

Han er en svært bilinteressert kar. Børge er også god på å oppdage spesielle biler ute i trafikken.

Mange kamuflerte biler passerer Mo i Rana, enten på test i Norge, eller at de er på vei til de store testanleggene nord i Sverige.

Rygget inn på Esso

KJØRE VIDERE: Her kom testsjåføren, akkurat i det Børge hadde sikret seg det siste bildet av bilen. Foto: Privat.

Flere ganger har du kunnet se spionbilder tatt av Børge her på broom.no. Nå har han gjort det igjen – og fått et scoop.

Børge regnet altså med det var gode muligheter for at bilen skulle lade i Mo i Rana:

– Den sto ikke ved OBS, men så oppdaget jeg at den rygget inn på Esso. Jeg snudde, parkerte bilen min og fikk tatt noen bilder av testbilen fra flere vinkler. Da jeg tok det siste bildet, kom sjåføren, forteller Børge.

Q6 e-tron

Hans første tanke var at dette må være en bil fra Volkswagen eller Audi. Det tror vi han har helt rett i. IN-skilter betyr at bilen er hjemmehørende i Ingolstadt, som også er hjembyen til Audi.

AVSLØRT: IN-skilter, det røper at bilen kommer fra Ingolstadt. Det gjør også Audi. Foto: Privat.

Veldig mye tyder på at dette er nye Q6 e-tron. Som navnet tilsier skal den inn i Audis modellutvalg mellom dagens Q4 e-tron og Q8 e-tron. Vi vet at Audi er i gang med innspurten på tester nå.

Etter planen blir det lansering og åpning av salg senere i år, så skal bilen komme på markedet i 2024.

Også som Sportback

Vi snakker rommelig SUV i familiebilklassen, det ryktes om rekkevidde på rundt 600 kilometer. Q6 e-tron skal komme i to utgaver. Modellen Børge har tatt bilder av – pluss en Sportback-versjon. Her tar Audi altså samme grep som på Q4 e-tron og Q8 e-tron.

Etter hvert venter vi også en RS Q6 e-tron, med høyere ytelser og mer sporty kjøreegenskaper.

Kommer du over biler som er på test på norske veier? Da håper vi å høre fra deg. E-posten er redaksjonen@broom,no.

