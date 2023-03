Bompenger har for lengst blitt en budsjettpost de aller fleste må ta med i bilregnskapet sitt. I gjennomsnitt betalte hver norske bilist 3.967 kroner i bompenger i 2022, men det er store forskjeller mellom de ulike delene av landet, viser en analyse fra Fremtind Service.

– Ifølge analysen er det bilistene i Møre og Romsdal som betalte minst i bompenger i 2022. Her er det viktig å være oppmerksom på at mange kan ha valgt andre betalingsløsninger for ferjene, slik at det faktiske tallet kan være en del høyere, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i selskapet.

Fremtind Service er Norges største bompengeinnkrever – eller Autopass-utsteder – med mer enn 1,3 millioner bilister over hele landet som kunder. Selskapet er eid av Fremtind Forsikring, som igjen eies av Sparebank1 Gruppen og DNB.

Autopass-utstedernes oppgave er å kreve inn betaling for alle bompasseringer på vegne av lokale bompengeselskaper.

OSLO MEST: Høyeste gjennomsnitt på bompenger er det i Oslo, foran Rogaland. Resten av fylkene liggerb under gjennomsnittet. Foto: Fremtind

Billigst i Møre og Romsdal

– Analysen av alle bompengefakturaene fra 2022 til Fremtinds kunder viser ellers at Oslo-folk betaler over 50 prosent mer enn den norske gjennomsnittsbilisten. Også rogalendingene betaler godt over gjennomsnittet, mens resten av landets fylker ligger under gjennomsnittet, forteller Skovly, som legger til at utgiftene er fordelt etter fakturamottakernes adresse.

Slik ser fylkesfordelingen ut:

Byboere betaler mest

DYREST: Oslo klart dyreste fylke. Foto: Skjermdump

– Fremtind Service har også analysert hvordan bompengebelastningen er for de som bor i de 15 største byene i Norge.

– Her er det store forskjeller, men generelt betaler byboerne litt mer i bompenger enn de som bor i andre deler av landet. Denne oversikten toppes av Oslo og Stavanger/Sandnes-området, med henholdsvis 6.161 kroner og 5.808 kroner.

BILLIGST: Drammen er drømmebyen om du ikke liker bompenger. Foto: Fremtind

Flytt til Drammen!

FORSKJELLER: Som lista vises er det store forskjeller mellom byene. Foto: Skjermdump

– Hvem slipper billigst?

– Nederst på lista troner Tromsø, men alt tyder på at denne plasseringen vil endre seg i år. I Tromsø startet nemlig bompengeinnkreving først 5. januar i år. Frem til sist sommer måtte dessuten Tromsø-bilistene betale en ekstra drivstoffavgift som naturligvis ikke er med i våre tall.

– Det er uten tvil Drammen som er byen med minst bompenger på denne lista, så dersom du ikke liker bompenger bør du kanskje flytte til Drammen, fastslår Svein Skovly til slutt.

Artikkelen er først publisert av broom.no.