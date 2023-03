Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



PICKUP: I januar i fjor inngikk Sandven AS en eksklusiv forhandleravtale for Dodge og RAM, med enerett som offisiell nasjonal distributør i Norge.

I skrivende stund består forhandlernettverket av aksjeselskapene Sandven, Prestmarken Bil og Bil i Nord. Ytterligere lokasjoner i Sør-Norge/Rogaland og Midt-Norge, vil etter planen være på plass i løpet av første halvår.

– Hovedårsaken til at vi inngikk avtalen med RAM og Dodge i fjor, var at vi visste at de ville komme med elbiler. 1500 REV får en rekkevidde på 800 kilometer og kan trekke 3,5 tonn på hengeren, sier Trond Sandven til Finansavisen Motor.

Berøringsskjerm og terrengkjøring er en dårlig kombinasjon. Vi tipper vi neppe er alene om å savne flere fysiske knapper. Interiøret er riktignok fra konseptutgaven vist i januar, og produksjonsutgaven er forhåpentligvis mer brukervennlig. Foto: Stellantis

800 volt

Den helelektriske pickupen får et batterianlegg som kan minne om Porsche Taycan.

– RAM 1500 REV får flere batteripakker. Et 800-volt system muliggjør lading på inntil 350 kW, som eliminerer mange av argumentene for å unngå det elektriske skiftet i segmentet, sier daglig leder hos Sandven, Frode Skaar-Ottesen.

Ram 1500 EcoDiesel ser ut slik vi er vant til at pickuper skal se ut, røslige og veldig amerikanske. Importøren håper å selge 200 stykker i år. Foto: Stellantis

Fossilt foreløpig

I fjor ble det solgt cirka 40 nye Ram her til lands. Målet i år er å selge 200 RAM med bensin eller diesel-motorer, men hovedsakelig med 3,0-liters diesel. Prisene starter på rundt 1,1 millioner kroner, pluss moms.

– Vi leverer bilene med 5 år/150.000-kilometer europagaranti, i motsetning til gråmarkedsimportørene som gjerne har en kortere og mindre dekkende forsikringsgaranti, opplyser Frode Skaar-Ottesen.

RAM 1500 REV ventes i salg i USA mot slutten av 2024, men blir først klar for levering til norske kunder i 2025. Ifølge importøren har flere sagt at de vil bestille elbilen, straks det lar seg gjøre.

– Vi har informert at vi ønsker et stort volum av elbiler til det norske markedet i 2025, så får vi se hvor mange som blir tilgjengelig. Om vi får tildelt 500 eller 1000, så blir disse garantert solgt, sier Frode Skaar-Ottesen.

Uttrekkbart lasteplan, skyvbare bakseter og to klappseter på tredje seterad. Konseptet fra CES-messen i Las Vegas ble kalt RAM 1500 Revolution. Nå nøyer amerikanerne seg med å kalle den REV. Foto: Stellantis

Kineser rundt hjørnet

For noen er det symfoniske toner, denne muligheten til fortsatt å kunne kjøpe nye dieselbiler. Andre vil muligens trekke frem at kinesiske Maxus allerede tilbyr en helelektrisk pickup, T90 EV som er en femseters Double Cab .

Med en batteripakke på 88,5 kWh er oppgitt kombinert WLTP-rekkevidde 334 kilometer. Det er godt under halvparten av det amerikaneren skal klare, men prisen på 584.900 kroner er nok til gjengjeld adskillig lavere.

Prisen på RAM 1500 REV er ifølge importøren ikke klar.