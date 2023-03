Bedre biler – likevel trenger flere veihjelp

Tidligere var det ødelagte viftereimer, eksosanlegg som falt ned og stifter som hadde klappet sammen som ofte gjorde at vi trengte veihjelp.

Det er ikke noe tema på nyere biler. Rent teknisk har de blitt langt mer driftssikre nå enn tidligere.

Likevel øker andelen av de som trenger til å få bilen i gang igjen langs veien.

I fjor var det 254.073 veihjelp- og bilbergingsoppdrag dekket over forsikringen. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det er en økning på rundt 2.400 oppdrag fra året før.

GJENGANGERE: Flatt batteri og punktering er blant de vanligste grunnene til å be om veiassistanse, opplyser forsikringsselskapet If. Foto: NTB

Punktering og flatt batteri

– Veihjelp, med en egenandel på noen hundrelapper, er en del av kasko- og delkaskoforsikringen hos norske forsikringsselskaper. Ved veiassistanser er det gjerne noen årsaker som utmerker seg: Punktering, flatt batteri, startvansker, utelåsing og motorfeil, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– I dagens biler finnes det sjelden reservehjul, og det er derfor som regel nødvendig å tilkalle veihjelpsbil hvis du punkterer, sier Clementz, i en pressemelding.

Strømtomme elbiler

Med stadig flere elbiler i bilparken, endrer også veihjelpsoppdragene seg litt. Det er en økning i behov for batterilading og transport av bil med tomt batteri.

STRØMTOM: Færre og færre har rekkevideangst og flere kjører elbilen tom for strøm, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. Foto: If

– Å kjøre bilen tom for bensin eller diesel langt fra nærmeste bensinstasjon er en klassiker. Nå merkes det også at folk kjører batteriene tomme på elbilen, selv om nordmenn flest har blitt flinke til å håndtere lading.

– Færre og færre har rekkeviddeangst. Elbilene har dekning på ordinær forsikring og mulighet for å tilkalle redningsbil hvis de går tomme for strøm. Akkurat som andre biler, avslutter kommunikasjonssjefen i If.

I en landsrepresentativ undersøkelse If og YouGov gjennomførte i 2021, svarte to av ti at de frykter å gå tom for drivstoff eller strøm langt vekk fra bensinstasjon eller ladepunkt.

Artikkelen er først publisert av broom.no.