Land Rover Defender er en bil som virkelig fortjener merkelappen ikon. Det startet som en enkel og svært primitiv offroader helt tilbake i 1948. Siden har bilen utviklet seg gjennom flere generasjoner, men hele tiden vært tro mot opprinnelsen og ikke minst: Designet.

En helt ny Defender rullet inn i 2020. Og da snakker vi også helt ny. Bilen er bygget på samme plattform som konsernbror Discovery og har kjøreegenskaper og komfort som ligger lysår over Defenderen som forsvant ut i 2016.

Virkelig toppmodell

Til nå har vi fått den i to utgaver: 90 og 110. Også det et lite nikk tilbake til tradisjonene, dette henspeiler nemlig den originale akselavstanden, naturligvis i tommer. 90 er ganske kompakt, 110 er det vi må kunne kalle en stor og rommelig SUV.

Men Land Rover stopper ikke der. Nå har de første eksemplarene av toppmodellen 130 kommet til Norge. Og her snakker vi virkelig toppmodell: Bilen er 5,36 meter lang. Den har åtte seter og den får det meste annet rundt seg i trafikken til å virke ganske så puslete.

Defender 130 kan trekke tre tonn og har bakkeklaring på hele 29 centimeter. Den kan også vade i vann opp til 90 centimeter dypt.

21 bestillinger – alle med diesel

ÅTTESETER: Det er ikke mange biler som byr på åtte sitteplasser, men det får du i Defender 130.

Puslete er imidlertid ikke prisene. Personbilutgaven starter på 1.707.900 kroner. Går du for toseters varebil, er startprisen 1.163.940 kroner, inkludert moms.

Importøren har fått pene 21 bestillinger etter at de åpnet salget, 15 av disse bilene har kommet til landet.

Og her er det ikke bare størrelse og pris som utmerker seg. I elbil-landet Norge er det også verdt å merke seg at samtlige eksemplarer har dieselmotor under panseret.

Land Rover tilbyr her to utgaver: Begge er 3-litere, men med ulikt effektuttak: 250 eller 300 hestekrefter. I tillegg er det fire forskjellige utstyrsgrader. Dessuten kommer gode muligheter for ekstrautstyr. Dermed runder nok personbilutgaven fort 2 millioner kroner, før man er helt i mål.

Ujålete bil

Hvem er det så som kjøper en bil som dette? Vi har spurt Mads Dessen som er daglig leder hos forhandleren Insignia i Oslo:

– Vi har allerede solgt en bil til en storfamilie, og ser dette som en viktig kundegruppe, i tillegg til de som ønsker en stor varebil. Personbilutgaven er en fantastisk bil for storfamiliene. Enten man har mange barn, dine eller mine. Her er det plass til åtte personer, pluss oppakning og bagasje. Og det finnes vel knapt kulere bil å dra til fjells med enn en Defender 130, sier Dessen.

– Den er vel også ganske lite snobbete, til å koste såpass mye?

– Det er helt riktig. Defender er en veldig ujålete bil. Land Rover har lykkes med å ta med egenart og sterk merkevare – til en ny modell som også er en luksusbil, forteller Dessen.

300 eller 400 hestekrefter

SÆRPREGET: Defender er både kapabel offroader – og luksusbil. Den kombinasjonen er det ikke mange som matcher.

I tillegg til design og plass, peker han på kombinasjonen komfort og terrengegenskaper som viktig for kundene:

– Her kommer du deg fram overalt. Samtidig er nye Defender en svært god bil å kjøre. Den har massevis av særpreg og sjarm. Dette er en bil som får deg til å smile, mener Dessen.

PS: Du får Defender 130 med bensinmotor også. Da er det 3-liter som gjelder og i to versjoner: Med 300 eller 400 hestekrefter. Men det er det altså ingen norske kunder som har tatt ut ennå.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.