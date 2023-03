Denne uken vil mange få en helt unødvendig bot

Trodde du nesten alle nå bruker bilbelte og fester unger forsvarlig i bilen? Da tar du dessverre feil.

I fjor ble det utstedt hele 4.845 bilbeltegebyrer, hvert på 1.500 kroner. I tillegg er det naturligvis store mørketall, med alle de som ikke blir kontrollert og tatt.

Denne uken har Utrykningspolitiet (UP) ekstra fokus på å kontrollere bilbeltebruk og uoppmerksomhet i trafikken.

Neppe arbeidsledige

– Vi oppfordrer alle sjåfører til å bruke bilbelte. Husk også på at samtlige passasjerer i kjøretøyet skal bruke bilbelte og at barn er sikret riktig, skriver UP på sin egen Facebook-side.

Dessverre er nok ikke patruljene deres arbeidsledige denne uken. Tellinger viser at rundt fem prosent av oss ikke bruker belte når vi er sjåfør eller passasjer i en personbil. Dessverre dropper også mange tungbilsjåfører beltet.

60 år - og har reddet en million menneskeliv

Fire av ti dødsulykker

KREVENDE: Holdningskampanjer er blant virkemidlene for å få opp bilbeltebruken. Men å komme opp i 100 prosent viser seg å være vanskelig. Foto: NTB

Påbudet om å bruke bilbelte ble innført i 1975. I 1984 ble samme regel innført for passasjerer i baksetet. Lenge økte beltebruken jevnt og trutt, men de siste årene har vi sett en utflating her.

De som ikke bruker bilbeltet er også kraftig overrepresentert i ulykker. Så mange som fire av ti drepte i trafikkulykker bruker ikke sikkerhetsbeltet. Det i seg selv er en viktig motivasjon for å holde fokus på dette arbeidet.

569 passasjerer fikk en veldig kostbar busstur

Ulovlig mobilbruk

INGEN BØNN: Blir du stoppet uten å bruke bilbelte, gir det gebyr på 1.500 kroner.

Målsetningen med politiets kontrollaktivitet er å forebygge alvorlige ulykker som fører til drepte og hardt skadde på norske veier på grunn av manglende bruk av verneutstyr. Politiet forebygger også gjennom å reagere overfor førere som ikke bruker bilbelte eller som ikke sikrer barn forsvarlig.

Når det gjelder uoppmerksomhet, er bruk av mobiltelefon mens man kjører bil et stadig tilbakevendende tema. Mange klarer ikke la være å sjekke telefonen eller bruker den til å prate i mens de kjører bil. Det gir nå et gebyr på hele 9.700 kroner, pluss tre prikker i førerkortet.

LES MER: Slik forsøker de å lure seg unna belte-påbudet

Denne saken ble først publisert på Broom.no.