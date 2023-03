Ny butikk: Skal ikke selge en eneste elbil

– Når alle andre fokuserer på elbil, da kan vi gjøre det motsatte. Det er også et stort marked for brukte bensin- og dieselbiler, forteller Ståle Pettersen.

Han har sammen med sønnen Anders nylig åpnet helt ny bilbutikk: Fossilbil AS. Og som navnet tilsier, her skal det kun selges bensin- og dieselbiler.

Fra før er Ståle selger og medeier i Carfreaks – som har spesialisert seg på amerikanske entusiastbiler.

Den nye butikken, som holder til i nabobygget på Løten, har allerede fått litt av en mottakelse i bygda.

– Absolutt! Responsen har vært veldig god siden vi åpnet dørene for en liten måned siden. Det er åpenbart stor interesse for dette, sier Pettersen til Broom.

Ønsker billigere biler

Idéen om å rendyrke en butikk for brukte fossilbiler har modnet den siste tiden. Pettersen ser en klar tendens hos den typiske bruktbil-kjøperen.

POPULÆR: Pettersen forteller at brukt Skoda Superb med dieselmotor er en populær bil på bruktmarkedet.

– Det er tydelig at inflasjon og renteøkninger gjør økonomien mer presset hos vanlige folk. Vi har mange eksempler på kunder som ønsker å bytte inn en dyrere bil som er finansiert — til en rimeligere bil med lavere eller ingen finansiering. Den typiske bilen vi selger koster mellom 70.000 og 300.000 kroner – og det går mye i diesel.

Pettersen forteller at markedet for brukte dieselbiler er stort, spesielt ute i distriktene.

– Mitt inntrykk er at det fortsatt er mange som sverger til fossilt drivstoff. Mange setter pris på full tank på tre minutter, kontra å stå en halvtime ved en ladestolpe.

Selger nesten ikke en eneste elbil: – En helt vill utvikling!

Suksess

Det nye konseptet handler også mye om å gjøre ting annerledes.

– Vår store fordel er nettopp at vi skiller oss ut. Vi rendyrker det vi har mest lidenskap for, noe kundene i vårt marked virker å ha sansen for.

GAMMEL TRAVER: Brukt Volvo V70 holder stand på bruktmarkedet.

Nettopp det er en oppskrift Pettersen har lykkes med i Carfreaks. I fjor solgte de rundt 100 biler – stort sett eldre, amerikanske entusiastbiler, slik som Ford Mustang og Chevrolet Camaro.

– Det nærmeste vi kommer en hverdagsbil i lokalene til Carfreaks er en amerikansk SUV eller pickup – gjerne med V8-motor. Det er også mye av grunnen til at vi startet Fossilbil. I Carfreaks har vi rett og slett måtte takke nei til innbytte av mange vanlige hverdagsbiler, for å ikke vanne ut konseptet.

– Nå kan vi tilby bruktbil til både hverdags og fest, i to ulike butikker. Drømmekunden er selvsagt den som tar med seg en Ford Mustang fra Carfreaks og en Volvo V70 fra Fossilbil, ler Pettersen.

– Hva er salgsmålet for Fossilbil i år?

– Vi håper å få solgt opp mot 150 biler i år, avslutter det vi trygt kan kalle en skikkelig «petrol head».

Denne saken ble først publisert på Broom.no.