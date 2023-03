Hver dag skifter over tusen norske kjøretøy eiere. Som regel går dette greit og uten problemer. Men det kan også gå skikkelig galt.

En bruktbil koster alt fra noen tusen – til flere millioner kroner. Hva skjer nå du som privatperson skal selge bilen og noen du ikke kjenner kommer for å prøvekjøre den?

Mange har nok opplevd å levere fra seg nøkkelen og sett med engstelse etter bilen. Men, de har jo lovet å kun være borte en kort stund. I de fleste tilfeller går dette greit, men hvert år opplever flere at bilen aldri kommer tilbake. Borte er både potensielle kjøpere og bilen din.

Google navnet

Hva er viktig å tenke på når vi lar noen andre prøvekjøre bilen – og hva dekkes av forsikringen?

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige og forteller at det krever litt forberedelser når en skal selge bil. Først og fremst er det lurt å ha tenkt gjennom på forhånd hva en har tenkt å gjøre når fremmede kjøpere kommer på besøk:

– De fleste som vil prøvekjøre et kjøretøy tar kontakt først. Da må du gjøre det klart at du vil ha opplyst navn og telefonnummer på vedkommende på forhånd, sier Voll.

Dermed kan du google navn og telefonnummer for å finne ut om det finnes negative kommentarer på sosiale medier – og sjekke profiler på for eksempel Facebook.

Føles litt rart?

Voll har flere råd:

SKUMMELT? Å selge bil er noe de fleste av oss gjør ganske sjelden. Dermed er det også viktig å forberede seg godt.

Når vedkommende kommer må du be om legitimasjon og førerkort for å sjekke opp mot det du har fått av informasjon tidligere. Ta alltid bilde av legitimasjonen. Be også hun eller han om å ringe deg for å få bekreftet riktig telefonnummer. Er du fremdeles i tvil? Da må du si at du vil være med under prøvekjøringen, sier han.

– Dette kan for noen føles litt rart, men det er bare å si at bilen har en høy verdi, og den overlater du selvfølgelig ikke helt til fremmede. Er de oppriktig interessert, så vil de tenke at dette er et kvalitetsstempel og ikke bry seg. Protesterer noen på det, er det nok bedre å finne en annen kjøper, sier Voll.

Svindel og bedrageri

UNNTAK: De fleste bilkjøpere er både hyggelige og ærlige folk. Men dessverre finnes det også unntak.

Når man frivillig leverer fra seg nøkkel til kjøretøy, regnes det ikke som tyveri, men svindel eller bedrageri. Normalt dekkes ikke dette av forsikringen, men når det gjelder prøvekjøring finnes det likevel noen unntak.

– Følger man våre råd, vil forsikringen gjelde – også her, men det finnes selskaper som i vilkårene krever at selger sitter på under prøvekjøring. Sjekk derfor hva som forventes hos ditt selskap, slik at du unngå kostbare overraskelser. Det er tross alt store summer det er snakk om, avslutter Voll.

Dette er viktig når du skal selge bil Be om kontaktinformasjon på forhånd slik at du kan sjekke vedkommende på internett.

Be om legitimasjon for å sikre at den du har vært i kontakt med er samme person

Ta bilde av førerkort og person som skal prøvekjøre.

Notere eller ta bilde av registreringsnummeret på kjøretøy prøvekjøreren ankommer med

Sjekk at vedkommende faktisk har lov til å kjøre akkurat dette kjøretøyet

Be om telefon nummer + at han/hun ringer deg en gang

Noen forsikringsselskaper krever at du blir med i bilen på under kjøreturen. Det er ingen grunn til å la være. Om du ikke ønsker å selge privat er det mange selskaper som kan ta jobben for deg, men de samme rådene gjelder også der. Bruk etablerte selskaper med god historikk. NAF og Statens vegvesen har nyttige tips for elektronisk kjøpekontrakt og overføring av kjøpesum.

