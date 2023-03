Alle skulle ha den – så ble det bråstopp

Vi er på Sardinia, i 2012. Det er lansering av en helt ny VW Golf og motorpressen fra hele verden er samlet. Inklusive meg fra lille Norge.

– Fy søren for en lekker og fin bil det har blitt, tenker jeg og lurer litt på hvordan Audi A3 kan overleve nå som noe så alminnelig som en Golf har blitt så innmari fin.

Dette var sjuende generasjon og den ble produsert mellom 2012 og 2020.

Det gikk et par år – så skjedde det noe. VW lanserte e-Golf i Berlin. Nok en gang for en samlet verdenspresse. Fortsatt inklusive meg fra lille Norge. Lite visste vi den gangen at vi var med på en liten revolusjon. I Norge tok det helt av.

Se video av testen her

Men noen tviholdt på fossil-varianten og gjør det ennå. Som bruktbil.

Populær er den forresten fortsatt på bruktbilmarkedet. På finn.no er dette fortsatt en av bilene det søkes aller mest etter. For øyeblikket ligger det rundt 2.500 eksemplarer i alle valører og prisklasser til salgs.

Vi ser på hva du bør vite om den – og ikke minst hva du bør være oppmerksom på. Dette får du vite ved å se videoene til denne saken. Her kjører vi en 2016-modell med 2-liters dieselmotor.

Tenker du på elektrisk Golf? Sjekk vår test av e-Golf her:

Dette må du betale

For fossilbilene starter prisene på rett over 30.000 kroner for en ti år gammel bil som har gått langt. Da uten stor motor og masse utstyr. Likevel rimelig grei og EU-godkjent, men med et visst omsorgsbehov.

For 100.000 kroner får man en 2014/15-modell med dieselmotor på 105 hestekrefter som har gått 100.000 kilometer, eller litt over.

Har du 200.000 kroner å bruke, kan du få en fin 2018-modell som har gått 50.000 kilometer, bare for å gi noen eksempler.

Golf finnes i svært mange varianter. Du får heftige GTI-utgaver, du får den som litt høyreist Alltrack stasjonsvogn med firehjulsdrift, den finnes med et utall ulike bensin- og dieselmotorer og som ladbar hybrid, De siste årene var det den helelektriske e-Golfen som dominerte salget.

Det finnes en Golf for oss alle. Den er bilens svar på poteten og kan brukes til det meste og av de fleste.

(Artikkelen er først publisert av Broom)