SOTHEBY'S: RM Sotheby’s hadde antydet en pris på 4,5 til 5,5 millioner euro da den unike Bugatti Chiron Profilée skulle selges i Paris.

Interessen var imidlertid så stor og lommebøkene så dype at kjøperen måtte ut med 9,8 millioner euro. Det var nesten det dobbelte av øvre estimat og den dyreste nybil solgt på auksjon noen gang.



Litt kladdeføre

Den bidro godt til en totalomsetning på nær 50 millioner euro og 13 biler over en million euro.

Salget av de litt rimeligere bilene hos RM Sotheby’s gikk ikke like glatt. Ved auksjonsslutt var 22 av de 84 bilene usolgt. Det er en reell salgsprosent på 74. Men innen pressemeldingen var klar var antallet usolgte redusert til 19 objekter, og med et dusin småobjekter solgt for «lekepenger» ble den forbedret til drøyt 80 prosent. En relativt lav prosent.

Jean Guikas forkastet et bud på 20 millioner euro for sin 1964 Ferrari 250 LM. Foto: ARTCURIAL

240 millioner ikke nok

Artcurial hadde ikke frigitt noe estimat på auksjonsukens desidert dyreste objekt, en 1964 Ferrari 250 LM. Da budene stoppet på hele 20 millioner euro trodde alle at den var solgt, for applausen brøt løs i salen.

Med salær var altså kjøperen villig til å ut med rundt 240 millioner kroner for bilen. Det var rundt 60 millioner kroner mer enn den forrige auksjonsrekord for modellen. Men det var tydeligvis ikke nok for dagens eier, Jean Guikas.

Den forble usolgt.