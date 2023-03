Her stiller de seg opp – så gjør de noe helt uventet

Statens vegvesen har en rekke overvåkningskameraer langs veiene i Norge. Blant annet på den nye motorveien mellom Bergen og Os, som ble åpnet i fjor høst.

Nå har disse kameraene fanget en urovekkende trend, skriver NRK.

Folk har begynt å møtes på motorveien – for så stoppe, snu bilene og fortsette turen mot kjøreretningen.

Svært risikabelt

Dette er en svært risikabel manøver – særlig med utgangspunkt i at det er fartsgrense på 100 km/t på strekningen.

Faren for alvorlige ulykker er selvsagt stort, når det kjøres på denne måten.

Avdelingsdirektør på drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, sier at dette ikke er første gangen noe slikt skjer.

– Det er tydeligvis en bevisst handling, uttaler han.

Feil farge? Det gir 3.000 kroner i bot

Redd for å gå tom for strøm

Det skjer dessverre en rekke ganger i løpet av et år, at biler kjører mot kjøreretningen.

Som regel er det ved et uhell eller på grunn av manglende oppmerksomhet.

Men det finnes også flere eksempel på at folk tar en kalkulert risiko, også. I 2021 kjørte blant annet en mann mot kjøreretningen fordi han var redd for at elbilen skulle gå tom for strøm.

Det endte med at politiet stoppet han. Mannen ble fratatt førerkortet i ni måneder og fikk en bot på 10.000 kroner.

BEVIS: Politiet tok dette bildet av instrumentene på elbilen som ble stoppet for å kjøre i feil kjøreretning. Her står det at rekkevidden er tre kilometer. Foto: Politiet

Snudde før kontroll

I fjor var det også et grelt eksempel på dårlig dømmekraft. En Renault Clio ville ikke kjøre inn til politiets og Statens vegvesens kontroll på motorveien ved Ånestad i Løten.

Veien ble i steng med bom, og trafikken ble sluset inn til kontrollplassen.

Men Clioen var ikke så interessert i det. Den snudde i stedet foran bommen og kjøre tilbake der den kom fra - i feil kjøreretning i 110 km/t-sonen.

Men bilen ble etter noen kilometer stanset, og politiet tok beslag i førerkortet.

