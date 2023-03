Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ELBIL: – Jeg var 17 ganger i Kina på tre og et halvt år før pandemien brøt ut. Jeg har helt sikkert snakket med alle de merkene dere har hørt om. Og mange flere, sier RSA-sjef Frank Dunvold fra scenen i Drammen teater.

Han er ikke blant alle de aktørene som nå plutselig ser seg om etter et nytt (kinesisk) merke.

Det har de gjort lenge, og den JAC e-JS4 som står sammen med ham på scenen supplerer en allerede voksende portefølje av BYD- og Maxus-modeller.

Knapt noen norske bilbransjeledere kjenner Kina bedre enn administrerende direktør Frank Dunvold i RSA. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Nye muligheter etter italiensk bråstopp

Da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ble høye og mørke og skulle ta over importen av Fiat, Alfa Romeo, Chrysler og Jeep selv i 2015 lukket de en dør, men det åpnet samtidig en annen for Dunvold & Co i RSA. De hadde ikke tenkt å bli satt tilbake seks år i tid og senke sine vekstambisjoner til «bare» å være norsk importør for Suzuki og Isuzu.

Så blikket ble rettet lengre østover, ut av Europa og helt til Kina. Det ble en møysommelig jobb, for å få de riktige produsentene på kroken. Godt hjulpet av et Norge som markerte seg stadig mer som det mest modne elbillandet i verden. Det gjorde det stadig mer interessant for de kinesiske gigantene med et hjemmemarked 140 ganger så stort som det norske. Men Norge kunne være et brohode inn i Europa, så det ble jobbet med flere mulige partnere.

JAC e-JS4 ble lansert for forhandlere og samarbeidspartnere i Drammen teater i starten av februar, og fra mars kommer bilene. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Langsiktighet viktig

– Ved valg av partnere i Kina gjelder det å velge de store og veletablerte og de statseide. En ting er å selge biler, det er ikke så vanskelig, men oppfølgingen med service, reparasjon og deler i ettertid er krevende, fortsetter Dunvold.

Han snakker av erfaring, på godt og vondt, med mange merker tidligere. Han påpeker at det er lett å la seg blende av startupselskapers spennende teknologi, men risikoen er kjempehøy for at mange ikke kommer til å overleve bilbransjens beinharde konkurranse.

Hvis du lurer på hva forkortelsen RSA står for, så er det Rutebileiernes Standardiserings Aksjeselskap. RSA ble stiftet helt tilbake i 1936 med formål å sikre finansiering og innkjøp av busser, standardisere utstyr, og sikre gunstige vilkår for anskaffelse av materiell til rutebileiere. Så med en historie innen for kjøretøyrelatert virksomhet som strekker seg tilbake til 1936, er RSA et tradisjonsrikt selskap. De kaster seg ikke på hver bølge og ser etter partnere med noe av den samme filosofien.

Lysutformingen er en av signaturenei design, og for JAC e-JS4 er det et stilisert 7-tall som går igjen, i ulike utforminger rettvendt og speilvendt. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Mange kandidater

Selv om JAC er et nytt merke i Norge (og Europa), betyr ikke det at de er nye. JAC Motors ble etablert i 1964, har 33.000 ansatte, samarbeider med VW-konsernet og produserer bilene for NIO.

– JAC var en av de første vi vurderte seriøst, og det var den første bilen vi kjøpte til Norge for å teste. Men de var midt i et generasjonsskifte for den mest aktuelle modellen, så derfor ble den satt litt på vent mens RSA introduserte Maxus i 2019 og BYD i 2020. Nå var imidlertid tiden moden for å ta steget videre med enda et merke. Ikke bare i Norge, men RSA er importør også for Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Litauen.

Interiøret er helt greit og oversiktlig uten noen teknologiske fiksfakserier. Foto: JAC

Vanlige folks tur

JAC e-JS4 som nå introduseres for det norske folk er en relativt høyreist, kompakt-SUV med 4,41 meters lengde, akselavstand på 2,62 meter og en bakkeklaring på 14,5 centimeter. Den oser ikke av luksus, men er nok et eksempel på at kinesiske selskaper har lært å skru bil fra vesten. I dette tilfellet Volkswagen altså.

Og dette er i ordets rette forstand en folkevogn. Nøktern, men romslig, tradisjonell i interiørløsninger og på infotainmentsektoren. En bil for fem, men neppe for de som skal frakte masse til og fra hytta hver helg. Til det er både taklasten på 35 kilogram, mangel på hengermuligheter og drøyt 400 kilometer rekkevidde for begrensende.

Den kan heller ikke skilte med akselerasjon og toppfart som er av det imponerende slaget, selv med 192 hestekrefter og et dreiemoment på 340 newtonmeter til disposisjon. 0 – 100 km/t tar rundt 11 sekunder, og farten stopper å øke ved 150 km/t. Men for de som trenger en greit utstyrt elbil i hverdagen til rett rundt 400.000 kroner er den et av ikke alt for mange valg.

Og RSA og Dunvold har troen: 1.200 stykker er på vei til Norge. Og det er bare starten. JAC og RSA har mer i ermet.