Når en ekte bilentusiast har funnet «sitt» bilmerke, eller sin spesielle modell, kan mye bli tilgitt – uansett tid, ergrelser og penger. Mange og langvarige verkstedbesøk blir bagatellisert, og galopperende kostnader, ja, de...

Så er det vel dette som er ekte kjærlighet, i alle fall til bil.

Nylig kom det susende en e-post til oss i Broom, der avsenderen viste til et par tidligere av våre artikler om Tesla, både bilene og verkstedservicen. Her trengtes det en nyansering, mente han:

– Er selv Tesla-fan, og skal fortsette å kjøre Tesla, men det er et lite helvete å holde bilene kjørbare. Det bør komme frem, her virker det jo som om han som har vært utsatt for dette er den eneste. Bilene er geniale som konsept, men man må være entusiast, ha mye fritid og være bilkyndig for å leve med dem, skrev Stefan Eklund fra Bærum.

Dette trengte en nærmere forklaring, og den kom på kaféen ved Henie Onstad kunstsenter ved Sandvika.

Mareritt

– Jo, det er fantastiske biler, men det er problemer med dem – og med servicenivået på verkstedene. Jeg anbefaler likevel uten å nøle Tesla til alle som har tålmodighet og bilinteresse over gjennomsnittet, og som skal ha elbil, sier Eklund til Broom.

– Det er slik at for noen er Tesla en drømmebil, for andre et mareritt. For meg er den altså drømmebilen, selv om det har kostet en del, legger han til.

De store vinge-bakdørene på Model X har ikke vært problemfrie for Stefan. Foto: Frank Williksen

2017 og 2018 best

Nå kjører Stefan en Tesla Model X, en 2017-modell P100D Ludicrous med pene 760 hestekrefter. Før denne hadde han en 2015 Tesla Model S P85D, også den av det ekstra sinte slaget. Begge ble kjøpt brukt, to-tre år gamle, slik at den første tunge avskrivningen var tatt.

– Min Model X var litt over tre år da jeg kjøpte den, og den var kjørt noe over 80.000 kilometer. Prisen var rundt 700.000 kroner og det er en veldig spesiell bil. Den har noe så sjelden som full selvkjøring - som fortsatt ikke er låst opp i Norge – og den er oppgradert til nyeste MCU2 multimediasystem.

– Jeg har også oppgradert 22-tommerne med smidde Vossen felger som er lettere. Krenger litt gjør den, på mindre og mer komfortable felger som alle SUV-er, Model X var litt «båt» på den måten helt til 2018. Dette ble bedre med det adaptive understellet som kom i 2019, sier Stefan Eklund, som mener 2017- og 2018 likevel er de beste årgangene av Model X.

Tre drivaksler foran

– Nå er garantitiden gått ut?

– Ja, det stemmer, men jeg skal ha denne bilen noen år til, fastslår han, og viser til at mye av det som har vært problemkilder på modellen er blitt utbedret.

– Luftfjæringen er et sårt punkt, men den har jeg fått utbedret på garantien. Noe av det geniale med den, er at bilen kan heves, og parkeres vinterstid uavhengig av iskanter og den type ting. Ved å senke den kan så forbruket reduseres noe.

– Et problem med dette systemet, var at ved kjøring i standard høyde, fikk drivleddene en uheldig vinkel som tok knekken på drivaksler ganske raskt. Derfor er det viktig å kjøre på lav innstilling, men likevel har jeg tatt tre drivaksler foran. Det merkes fort når de begynner å gi seg – det starter med vibrasjon ved pådrag.

– Nå har jeg utbedret det som trengs på bilen, så nå regner jeg med problemfri kjøring i tiden fremover, sier Stefan Eklund om sin Tesla Model X. Foto: Frank Williksen

Spretter opp

– Nå finnes det heldigvis en permanent løsning på drivakslene. Den kom sommeren 2021. Det koster litt, men det fungerer. Den opprinnelige løsningen er et eksempel på en innovasjon som slo feil, trolig utviklet med et skråblikk på å spare penger, sier Stefan videre.

– Bilen har ellers hatt litt utfordringer knyttet til dørene. En av disse er sensorene ved vingedørene. Den som vurderer en brukt Tesla opp til 2017 bør sjekke om disse er skiftet. De nye som kom, med ny pakning, funker helt fint. Døråpnerne foran har også vært problematiske. Blant annet kan bremsen på dørutslaget svikte, slik, at den store døren kan smelle inn i for eksempel en annen bil. Dørene kan også sprette opp ukontrollert, legger han til.

Feilmontert

– Alle dørproblemene, både fordørene og vingedørene bak, har jeg vært mye på verksted med, ofte med flere runder på samme feil.

– Irriterende?

– Ja, det var lenge slik at verkstedet måtte ha flere forsøk for å løse ting – og det var vanskelig å bli trodd og få aksept for feil jeg meldte inn. For eksempel var vingen på hekken feilmontert, og det ga fire verkstedbesøk med samme tilbakemelding hver gang før de fant ut av dette.

Bestemt, men høflig

– Du tar godt i – i mailen din skriver du at det «er et lite helvete å holden bilen kjørbar»?

– Ja, men det er jo slik det er, eller i hvert fall stort sett har vært hittil. Det jeg sikter til her, er ikke minst alle de gjentatte verkstedbesøkene for de samme feilene. I tillegg var den interne kommunikasjonen på verkstedet dårlig, noe som åpnet for misforståelser eller tapt informasjon mellom kundemottaker og mekaniker.

– Det er derfor jeg mener at man bør være bilkyndig, og ha stor utholdenhet. Ofte får man til svar om en feil at «dette er Tesla-standard». Da gjelder det at stayerevnen er på plass, og at man holder på sitt; bestemt, men høflig, til saken er løst. Dette har jeg selv opplevd mange ganger, sier Stefan.

– I en Tesla Model X stemmer det meste, fastslår Stefan Eklund. Foto: Frank Williksen

Minst en ferieuke

– Det kan noen ganger være bedre med en brukt Tesla uten garanti - husk NAF-test - og bruke et frittstående verksted, fastslår han, men legger til at det er håp:

– Ja, når feilene er luket bort, blir bilen bra. Den forrige jeg hadde var feilfri da jeg kvittet meg med den, og dit er jeg på vei også nå med Model X. Jeg har vært innom alle de typiske Tesla-feilene, og regner med å kjøre feilfri bil i tiden som kommer.

– Hvor mye tid har du brukt på verkstedbesøk?

– I løpet av ett år forsvinner nok minst en ferieuke her.

Steinsprut

– Ser du noen forbedringer på servicesiden?

– Ja, det er satt inn tiltak på Tesla-verkstedene som jeg har god tro på, selv om jeg ikke har sett noen effekt av dem ennå. Noe nytt nå, er at de faktisk ber om tilbakemelding etter verkstedbesøk. Selv om kvaliteten hittil har vært noe blandet, har det vært mange hyggelige folk å møte.

– Noen konkrete tips med på veien til andre Tesla-eiere?

– Ja, jeg kan nevne at det finnes en spesiell PPF klar folie som gir god beskyttelse mot steinsprut på utsatte deler av dørene. Oppgradering til siste CCS ladestandard synes jeg også er en god investering til 3.000 kroner. Da har man også tilgang til Ionity og andre hurtigladere, sier Stefan Eklund.

Flere oppgraderinger

– Hva er det som gjør denne bilen verdt alle feil og ergrelser?

– Her har jeg mye på hjertet! Jeg synes det oppgraderte musikkanlegget er fantastisk. Med 50-50 vektfordeling har Model X gode og sikre kjøreegenskaper. Det er dessuten mulig å kjøre «litt inspirert» - uten å slå av antispinn får man lov til en myk liten sladd.

– Akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 3 sekunder er helt spesielt, og utløser lett jubel fra barnesetet, og så synes jeg den går brukbart langt. 420 kilometer er realistisk på sommerføre. Om vinteren er det noe kortere, men en tur til Hemsedal uten lading underveis er problemfritt, og jeg har 100 km igjen, selv med 22 tommer store hjul om vinteren. Dimensjonen skal bruke noe mer, men det blir nok igjen - og jeg foretrekker sport over komfort, sier Stefan Eklund.

Han har flere tanker om ytterligere oppgraderinger av sin Model X.

– Ja, bilen sliter litt med lydisolering og det er litt veistøy. Det finnes firmaer som fikser dette. Jeg vurderer også å senke den to centimeter til, noe som vil gjøre at den går enda litt lenger. Det finnes også lettere bremseskiver foran som kan være aktuelle, slutter Stefan.

PS: Broom har oversendt denne saken til Tesla Norge, her er deres kommentar:

Tesla har ingen kommentar til vedlegget.

